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每5人中有1人「沒存退休金」　美150萬名老人重返職場

▲▼老人,老先生,長輩。（圖／CFP）

▲美國2022年3月有150萬名退休人員重新進入職場。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國在2020年疫情後，出現240萬例超額退休，然而到了2022年3月卻有150萬名退休人員重新進入職場。根據統計，每5名50歲及以上的成年人中，就有1人表示沒有存退休金，且隨著通貨膨脹持續，每月不到2000美元的社會保險金，根本不敷使用。

根據《商業內幕》報導，現年64歲的希薇亞（Sylvia）住在紐約州，然而她退休不到1年後就決定重返職場，因為每月不到2000美元的社會保險金根本不敷使用，所以擁有碩士學歷的她，選擇到超市擔任收銀員。

聖路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）的研究指出，美國在2020年疫情期間，出現240萬例超額退休，遠超過聯準會（Fed）預測。然而，根據 Indeed 雇用實驗室（Indeed Hiring Lab）對人口普查數據的分析，截至2022年3月，有150萬名退休人員重新進入職場。

根據美國退休者協會（AARP）和芝加哥大學研究機構NORC於2024年1月的調查，每5名50歲及以上的成年人中，就有1人表示沒有存退休金。

資產管理公司T. Rowe Price調查結果顯示，在退休後工作的受訪者中，48%表示是因為需要薪水，而45%則是為了社交和情感需求。但對許多美國老年人來說，重新回到職場並非易事。

國家老齡化委員會經濟福祉中心（National Council on Aging's Center for Economic Well-Being）高級主任強斯頓（Jessica Johnston）表示，「對於那些試圖重返職場的人來說，許多人需要接受職業培訓，現在即使是兼職工作，也需要一定程度的數位技能，而這並不簡單。」

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