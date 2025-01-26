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草坪頭櫻花季4000棵爭艷　信義警分局即日起至3／2交管

▲草坪頭櫻花季登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草坪頭櫻花季登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年信義鄉櫻花季活動「花與茶的饗宴」日前登場，南投縣長表許淑華示，草坪頭觀光休閒農園沿路種植4000多棵櫻花樹，預計過年期間逐漸綻放、可飽覽櫻花、李花相互爭豔，歡迎民眾到信義鄉賞花。

縣府22日在草坪頭第五停車場舉辦開幕活動，許淑華與縣議員全文才、信義鄉長全志堅等共同出席，並由超人氣歌手郭芝吟(吱吱)、隆華國小太鼓表演、桐林國小小提琴演奏、紙馬陣傳統民俗陣頭技藝、桐林社區樂舞迎春風等演出，宣布櫻花季起跑。

▲草坪頭櫻花季登場。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，1月至3月是南投縣梅花、李花、櫻花接連盛開的時節，常吸引許多遊客造訪；草坪頭櫻花目前逐漸綻放，縣府與信義鄉公所合作辦理花卉嘉年華活動，適逢春節連假，南投燈會也已登場，歡迎全國好朋友到南投走春；縣府提醒，今年櫻花季草坪頭櫻花區即日起至3月2日收費，入場清潔費用為每人50元。

▲草坪頭櫻花季登場。（圖／南投縣政府提供）

▲草坪頭櫻花季登場。（圖／南投縣政府提供）

信義警分局說明，活動管制時段為每日上午8時起至16時，進入草坪頭櫻花園區交通動線如下：前往草坪頭櫻花園區車輛一律自台21線102.5K左轉至投93線購票，後再右轉隆華新橋接台21線左轉，行駛至愛玉橋停車場搭乘接駁車輛至草坪頭牌樓處下車步行進入園區，小型車亦可自駕進入園區私人停車場停放(地主將收取100元停車清潔費)，惟園區私人停車場滿位時，請接受警方及工作人員引導至愛玉橋停車場停放再搭乘接駁車輛前往園區，園區道路禁止臨時路邊停車；另前往玉山國家公園塔塔加及阿里山國家森林遊樂區非賞櫻遊客車輛則直行前往，無需左轉購票。

信義分局也將於台21線、太平巷口編排勤務加強疏導及路口交通秩序維護，並於重要交通路段機動彈性交通整理；因山區道路彎曲，警方籲請民眾進入山區請放慢速，遵循號誌指示行駛，並禮讓行人通行，共同維持良好的行車秩序維護交通順暢。

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