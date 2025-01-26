「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

▲台北松山慈惠堂斗姥太歲殿。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

中國春秋戰國時期以木星在天上的位置來代表年度，木星公轉太陽一圈約為12年，後發展出12生肖、12太歲與之對應，而中國傳統占星術以及道教論點中，「太歲星君」是歲月之神也是天上凶神，值年太歲更是凶神之首「率領諸神，統正方位總成歲功」，年、月、日時、方位是吉是凶都由太歲而訂，因此若民眾的生肖與當年的太歲星相同是「沖犯太歲」為大不敬，必須要祭拜安奉太歲以消災，此為「安太歲」。

安太歲最佳時間點，是在農曆12月24日送神日至1月15日元宵節之間，換算成2025年國曆便是1月23日～2月12日。要是不慎錯過春節也沒關係，立夏、立秋、立冬一樣是安太歲的好時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了「犯太歲」指人的生肖與值年太歲相同者，所謂「正沖」，與生肖正相對者（與太歲相差6次序），稱「沖太歲」（對沖），另與生肖相差3次序及9次序者，為「太歲相刑」（偏沖）。另外，不同的「冒犯」太歲所遭遇的壞事也會有所不同：

值太歲 ：即本命年，會有心緒不寧、健康出狀況等

：即本命年，會有心緒不寧、健康出狀況等 沖太歲 ：沖象徵衝突，生活容易出現變動，包括搬家、轉職、甚至外遇等

：沖象徵衝突，生活容易出現變動，包括搬家、轉職、甚至外遇等 破太歲 ：破意指破壞，日常恐發生無預警的破壞，像是破財、友情或合作關係破裂等

：破意指破壞，日常恐發生無預警的破壞，像是破財、友情或合作關係破裂等 刑太歲 ：刑代表的是刑法，要小心官司纏身、小人陷害或罰款不斷等

：刑代表的是刑法，要小心官司纏身、小人陷害或罰款不斷等 害太歲︰害指的是陷害，容易招他人陷害、投訴等

2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬虎為「刑太歲」，生肖屬猴為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

名門命理楊登嵙教授進一步解釋，俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」不管「值太歲」或「沖太歲」一定有三件事情發生：一、雜事多。二、雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。

「犯太歲」十之八九是不好的，那要如何才能趨吉避凶？

一、安太歲：

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

二、勿貪求：

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

三、適當休息：

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。

四、宜保守：

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

「犯太歲」不必擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉，且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且非常好運！

延伸閱讀

▸ 婆婆發燒故意裝暈全身放軟 媳婦看破手腳「丟這句」她瞬間會走路了

▸ 辣媽同框19歲女兒「被誤會是姊妹」！ 她太逆齡真實年紀曝光網驚呆

▸ 原始連結