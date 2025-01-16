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「3生肖」沒犯太歲也很衰！　2025恐遇車關、血光

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了蛇年犯太歲的生肖蛇、豬、猴、虎外，命理老師示警「3生肖」也很衰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

今年是乙巳蛇年，命理專家湯鎮瑋提醒，有4生肖犯太歲，分別是屬蛇人坐太歲、正沖太歲則是屬豬人，以及偏沖太歲的屬猴、屬虎人，建議要安奉太歲，祈求新的一年收到太歲星君的保佑，能更加順遂如意。此外，他也點名「3生肖」雖然沒有犯太歲，但有些不好的星飛入生肖裡，走衰運要提高警覺，包括屬羊、兔和馬，恐有車關、健康亮紅燈。

湯鎮瑋老師在命運好好玩節目中盤點「沒犯太歲也很衰」3生肖，一定要小心：

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1、2：生肖羊、生肖兔

兩生肖遭逢驛馬星入坐，會產生些波動，例如工作上出現異動，必須外派或出差，或是原本的職務有調動，讓人感覺非常勞碌。但切記，不論環境如何變動，就把它當作一個學習的機會，別先想著要賺多少錢、做這件事會不會有所獲得，因為驛馬這顆星代表的就是一種勞動，必須付出、努力，或許會感到身心疲勞，但能累積經驗、讓你得到被貴人挖掘的機會，這種收穫未必是金錢。

這兩生肖在新的一年不要因勞碌而開始自怨自艾，反而要趁著這時廣結善緣，能迎來更多好機會，替自己種下種子，尋求被貴人看見的機會，未來發展性更好。但值得注意的是，今年可能會有些車關問題，一定要避免開快車、遵守交通規則，別心存僥倖，否則意外、血光災害容易發生。

3.生肖馬

遇到病符星入坐，代表身體健康方面須特別留意，尤其會有些老毛病復發，相當折磨人。此外，屬馬人新的一年可能因工作較忙碌，導致抵抗力變弱，要注意流行性疾病的動態。2025年一整年要把自己的健康和免疫力養好，畢竟健康才是最大的財富。

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