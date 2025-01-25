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迎新春！士林官邸「春節花卉展」今熱鬧登場　展出超過20種500株

▲▼吸染蝴蝶蘭色澤似蜘蛛網狀的分布呈現。（圖／台北市工務局提供）

▲士林官邸春節花卉展於25日登場，圖為「吸染」蝴蝶蘭，色澤似蜘蛛網狀的分布呈現。（圖／台北市工務局提供）

記者袁茵／台北報導

今年士林官邸春節花卉展於今（1月25日）至3月2日隆重登場，由專業花藝團隊精心操刀設計，現場展出超過20種500株的高雅蘭花及春節應景植物，結合蛇年的吉祥寓意，以美麗的花藝呈現出一場春節限定的視覺盛宴，歡迎全家一起來郊遊踏青迎新年，享受瑞蛇迎春、蛇來運轉、好運蛇進來的熱鬧氣氛。

台北市工務局公園處長藍舒凢表示，蝴蝶蘭花期長，象徵幸福、純潔、吉祥、福來的好寓意，再加上容易取得與栽培的特性，成為廣受歡迎的花卉，更是年節不可或缺的應景花卉。而擁有許多原生品種、被譽為「蝴蝶蘭王國」的台灣，則擁有卓越的蝴蝶蘭栽培技術與研發能力，每年皆孕育出許多新興品種，讓蝴蝶蘭市場活絡非常。

藍舒凢指出，近年來許多花藝業者常使用「吸染」與「噴染」的技術，為白色蝴蝶蘭畫上不同美麗吸睛的妝容，「吸染」技術是將蝴蝶蘭切花浸泡在不同墨色的染液裡，或將染液以針筒注入花梗節間，使染液透過花梗的維管束運送到每一朵花脈，色澤似蜘蛛網狀的分布呈現，創造出令人驚艷的樣貌與新奇花色如藍色、橘色、蘋果綠等。

藍舒凢提及，「噴染」則是以花為畫布將植物專用水溶性噴劑，以奈米噴染技術將圖案呈現於花瓣，噴染技術除了美化花朵，還能因染劑遮蓋植物氣孔、減少水份散失進而延長花朵觀賞期，2024年520總統就職時的國宴花卉佈置，各國國旗蘭花就是用噴染技術創作而成的。

▲▼噴染蝴蝶蘭以奈米噴染技術將圖案呈現於花瓣。（圖／台北市工務局提供）

▲「噴染」蝴蝶蘭以奈米噴染技術將圖案呈現於花瓣。（圖／台北市工務局提供）

園藝管理所主任吳旻靜補充道，展覽中除了蝴蝶蘭、萬代蘭、報歲蘭等多種蘭花，還有許多春節應景植栽，如仙客來，代表仙客盈門、貴人相助；萬兩金果實纍纍滿枝，象徵財富滿盈、福氣綿延；柑橘金黃色澤兼具觀賞與健康價值，更有大吉大利好寓意；擎天鳳梨外形高聳挺拔，代表著向上發展的正能量；在春節期間常作為裝飾的銀柳，因台語發音似銀兩，觀賞期長達數月，有福氣長流，財運滾滾之意，以及應景的蛇年象徵植物「龍舌蘭」，取其「蛇」字諧音。

此外，今年春節花卉展特別以蛇年的象徵意涵為靈感，將「蜿蜒曲線」與「春意盎然」相結合，打造出一個獨特的花卉藝術空間，藉由花藝設計師們的精心設計佈置，以蝴蝶蘭、萬代蘭及報歲蘭貫穿整個展館區域，花色由粉紫漸變至金黃，猶如春意由初生漸至繁盛，報歲蘭與萬兩金則以整齊的點綴四周，柑橘與擎天鳳梨成對佈置於入口處，彷彿迎接賓客的吉祥使者，為每一位參觀者送上「吉祥如意、節節高升」的新年祝福，讓新蘭亭更加繽紛熱鬧。

為了讓民眾更加認識展場內各式植物與花卉背後的故事，將於2月16日、2月20日上午9時30分，由專業園藝職人進行展區導覽解說，讓民眾在賞花之餘，也能聆聽植物的故事及佈置理念的精神意涵。

【2025士林官邸春節花卉展】
展期：114年1月25日至3月2日
時間：上午8時30分至下午17時
地點：士林官邸公園新蘭亭

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