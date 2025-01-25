大罷免潮／話題女王徐巧芯「仇恨值飆升」　成綠營「指標性山頭」

▲國民黨徐巧芯敢言敢戰，成為綠營支持者眼中的頭號罷免對象。（圖／記者屠惠剛攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》今、明兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者鄭佩玟／台北報導

朝野對抗從國會打到街頭，2月1日的立委罷免潮一觸即發。國民黨立委、被封為立院女戰神徐巧芯，因敢言敢衝，在民進黨支持者眼中仇恨值最高，與之前的對手、民進黨台北市議員許淑華的票數又相差不遠，成為第一波被綠營鎖定的對象，不僅周周舉辦街頭連署活動，「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」近日社群超過了1.1萬人關注追蹤，正式突破萬人大關。

評估各區域立委是否會被罷免的指標，除了計算選舉時與競爭對手的得票率差距外，也要利用「仇恨值」動員民眾出門投下罷免票，例如曾被罷免的前議員王浩宇及前立委陳柏惟，兩人都是因爭議過多、失言不斷，對手才能成功掀起「仇恨動員」。一名藍營地方人士直言，即使罷免案沒有成功，但民進黨及其側翼也能設定議題，傷害國民黨形象，順便轉移執政不力焦點，其中擁有高曝光的話題女王徐巧芯自然就成為綠營側翼的祭旗對象，「搞罷免最擔心的就是沒人關注，徐巧芯簡直是民進黨支持者眼裡的聲量機，只要攻她就不怕沒話題。」

在國民黨輔選系統眼中，徐巧芯的危急程度甚至比2024年在雲林縣海線選區，僅險勝綠營對手蘇治芬約3000票的國民黨立委丁學忠還高。從去年會期初徐巧芯遭捲入大姑詐騙洗錢案，雖一再澄清自己絕未涉入，但爭議仍延燒近一個月，接著又哭倒在她曾批「病毒」的國民黨團總召傅崐萁懷裡、老公劉彥澧免役、再到全身上下精品名牌、財產年增4百萬，全都是綠營攻擊焦點。

在徐巧芯就任立委後，幾乎所有政壇最火紅新聞，徐巧芯都可以「插一腳」，進而成為綠營側翼鎖定對象，名嘴、綠委批評徐巧芯可以順便增加自己的媒體版面，視打徐巧芯為流量密碼，只要罷免成案進行投票，民進黨選民必然全力投下同意票；另一方面，徐巧芯為取得2024年立委黨內提名，與原松山信義連任多屆，基層實力雄厚的藍委費鴻泰激烈競爭，「芯費大戰」殺的刀刀見骨，加上徐巧芯在遊覽車事件中與基層里長鬧翻，費徐兩人心結至今未解，費的地方支持者對徐仍有不滿情緒，「不論過去有大仇小怨、新仇舊恨，此時不報更待何時？」因此藍營內部憂心，若因內部紛爭，導致自己人挺徐力道也不夠，而綠營支持者投票率卻超高，罷免結果沒有太樂觀本錢。

不過，地方人士也指出，選舉人數、立委的當選基礎及民意變化決定罷免案成敗，徐巧芯以8萬9727票、52.62%得票率當選，如要被罷掉，還是需有2萬5千餘名選民參與提議、連署，並需有5萬8千名選民在第三階段出來投下「同意罷免票」。因此整體而言，目前「罷免」雖成為關鍵字，但若僅靠地方動員，這些行動是否會成為「雷聲大雨點小」的政治攻防還是得打上問號，仍需觀察未來基層民意的實際反應及推動力道。

談及罷免議題，徐巧芯則低調表示，「我的仇恨值之所以在民進黨內很高，也是因為我永遠站在第一線，做好在野黨的角色去監督執政黨」，包括很多弊案以及很多政府的缺失，都是由她來率先公布，所以惹來深綠支持者會不滿是正常的。她強調，就算民進黨的狂熱分子不滿，但相信中間選民或是國民黨支持者，還是非常喜歡她，信義南松山的選民也非常支持。

