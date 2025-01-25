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全台量販超市「過年營業時間」一次看！全聯除夕只到5點　

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯除夕營業至下午5點，春節期間也有調整。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

今年農曆春節適逢周末六日，不少民眾從1月25日開始進入假期，距離除夕（1月28日）還有3天，想補齊年菜、伴手禮還有機會。全聯除夕將營業至下午5點，初二至初四營業時間也有調整，初五正常營業。大潤發、家樂福、愛買、好市多也分別在春節期間調動營業時間，《ETtoday新聞雲》整理懶人包，避免採買時撲空。

▲▼全聯、大潤發，過年大掃除、除舊佈新優惠。（圖／業者提供）

▲全聯新春檔期「全年大發迎新年」至1月27日。（圖／業者提供）

★全聯

●春節營業時間

全聯門市除夕（1月28日）當天營業至下午5點。
初一（1月29日）、初二（1月30日）、初三（1月31日）：9:00AM～9:00PM。
初五（2月2日）：各門市恢復正常營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。

●年貨優惠

全聯新春檔期「全年大發迎新年」至1月27日，使用PX Pay或全支付全額支付，單筆消費每滿1000元，共贈800限時福利點。搭配指定銀行信用卡，單筆消費達1200元，限量再加贈360福利點。

除了有超過200款禮盒挑戰市場最低價、年貨大街指定品8折起，全聯也特別針對全店日用品加碼，活動期間日用品單筆每滿1000元，現折100元，搭配PX Pay/全支付滿額最高回饋達16.3%；功能性保健食品單筆每滿888元，也享現折100元，同享16.3%回饋。

▲大潤發初一起正常營業。（圖／業者提供）

★大潤發

●春節營業時間

除夕（1月28日）當天營業至下午5點。
初一（1月29日）起依各門市原訂營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。

●年貨優惠

大潤發即日起至1月27日全館優惠，單筆滿2000元，就送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5000元現金抵用券（每人每卡僅限參加1次）。

2月6日前臥室寢具（床罩兩用被組/棉被/枕頭/床墊/床包/保潔墊/墊抱枕）單筆滿1500元，加購299元就能購入「雨林樂園可愛抱枕-大白鵝」(全台限量2000隻)，或加價999元把樹懶造型的雨林樂園可愛抱枕帶回家（全台限量300隻）。

▲▼家樂福年貨大賞。（圖／業者提供）

▲家樂福量販店、超市店1月28日除夕當天營業至下午5點，「年貨大賞」至2月4日。（圖／業者提供）

★家樂福

●春節營業時間

家樂福量販店、超市店，1月28日除夕當天營業至下午5點，線上「家速配」接單至下午3點。

1月29日大年初一，家樂福門市上午10點開始營業，家速配於下午2點開始接單服務。

●年貨優惠

家樂福即日起至2月4日推出「新年家美好」年貨大賞，超過一個月年貨年菜開賣，動員量販、超市、線上購物、家速配，每周假日及除夕前採買黃金期間，端出超過3億回饋，單筆達指定滿額就享9折現金券或線上現折回饋。

還有指定商品會員紅利點數最高20倍送、9大類年貨商品送現金折價券等，再加碼家樂福線上購物端出總價100萬元，下單抽紅利點數百萬點、天天回饋購物金7％。家速配享抽紅包送120元券，還有年貨採買黃金周單筆滿299元以上享免運。

▲▼愛買量販推出年貨優惠，還有限量「蛇年刮刮卡」。（圖／愛買提供）

▲愛買量販除夕營業至6點，年貨優惠至2月4日，還有限量「蛇年刮刮卡」。（圖／愛買提供）

★愛買

●春節營業時間

除夕（1月28日）全店營業時間至18:00。

1月29日初一～2月2日初五各店營業時間調整如下：
8:30~22:30 景美
9:00 - 22:00 楊梅、台南、基隆
9:00 - 22:30 復興、永和、桃園、忠孝、三重、南雅、水湳
9:30 - 22:00 豐原
10:30 - 22:30 巨城

2月3日初六起各店恢復正常營業時間。

1月24日(五)~2月1日(六)初四，花蓮店特別營業時間：9:00~22:00

●年貨優惠

愛買量販即日起至2月4日，推出超過100款民生夯品「買1送1」，涵蓋年節必備商品，包含招財進寶的冷凍水餃、過年期間少不了的零食飲料、米和食用油，還有實用的前開式整理箱、LED燈泡、日常清潔洗碗精與洗衣精等，讓民眾荷包省錢有感。

伴手禮方面有豐富的進口禮盒、可愛卡通聯名糖餅禮盒、進口酒禮盒、健康元氣補品禮盒、茶葉禮盒等，最低139元起，部分限量開賣，售完為止。

愛買量販也在2025年發行新春「蛇年刮刮卡」，即日起至2月2日開賣，每張只要100元，限量9萬張，張張有獎，包括28台iPhone 16全系列讓民眾驚喜開刮，還有AirPods 4、飛利浦智慧萬用鍋、沙宣負離子護髮吹風機等大獎。

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多除夕營業至晚上6點，初一休息一天。（圖／記者林育綾攝）

★好市多

●春節營業時間

好市多除夕營業時間為上午9點至晚上6點，加油站營業時間為7:00-19:00。
好市多1月29日（初一）休息一天，1月30日（初二）後即恢復正常營業時間10:00~21:30。

●年貨優惠

好市多今年推出多款新年禮盒，從保健食品、澳洲櫻桃水果禮盒、干貝、新年限定包裝禮盒都有不少消費者採買。年菜方面，老協珍佛跳牆獲得大好評；賣場也有多項年節應景商品，如電動麻將桌、麻將抱枕，適合作為春節擺飾。

除此之外，好市多會員專屬回饋「好多金」即日起至2月28日開放折抵，可在結帳時告知收銀人員，超過期限未使用將歸零。

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