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北榮胸腔科名醫柯信國猝逝！享年53歲　蘇一峰不捨：同業氣氛低迷

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國傳出猝逝消息，享年53歲。（翻攝自台北榮總網站）

圖文／鏡週刊

春節前傳悲訊！台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國今（24日）傳出過世消息，享年53歲。對此，胸腔科醫師蘇一峰發文悼念，表示柯信國做事認真負責，是一位不可多得的好醫師。悲報傳出後，也讓胸腔界氣氛非常低迷。

據悉，柯信國在昨日的餐敘時表現一切正常，但返家時倒在家門口，當家人發現已沒有呼吸心跳，緊急送醫後不治，消息傳出後令各界不捨。蘇一峰今就在臉書發文悼念，表示胸腔界今天氣氛相當低迷，「一位大家敬愛的師長前輩才53歲，就突然猝死過世。」

蘇一峰表示，柯信國提攜後進，為人溫文儒雅、熱心助人，一生投入呼吸重症醫療，更照顧過無數呼吸衰竭的病人。蘇一峰再透露，柯信國沒有什麼慢性病，平時對待大家誠懇謙和，是一位做事認真負責、不可多得的好重症醫師。

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蘇一峰也透露，柯信國除了是一位好醫師之外更是一位好爸爸，「以前聚餐時他總是一半就要提早走，主要都是要去接小孩放學、接小孩補習。肩負救人的工作職責也是個家裡的好父親！」

此外，前衛福部次長王必勝也發文悼念，「優秀的胸腔重症仁醫，也是暖心的好同事。」王必勝回憶，柯信國既是北醫的好學弟，也是一起在北榮訓練及工作的好弟兄，「一路好走。」


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