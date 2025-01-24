　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OpenAI推出首款代理AI　Operator幫你解決日常瑣事

OpenAI最近推出了全新代理AI工具「Operator」。（示意圖，pexels）

▲OpenAI最近推出了全新代理AI工具「Operator」。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

OpenAI最近推出了全新代理AI工具「Operator」，讓ChatGPT能夠自動執行網路上的各種任務。Operator是基於「電腦使用代理（Computer-UsingAgent，CUA）」這個全新模型開發，結合了GPT-4o的視覺辨識能力與強化學習的進階推理功能。這個模型能夠像人類一樣與螢幕上的圖形介面（如按鈕、選單、文字欄位等）互動，並且能夠在不需要額外API支援的情況下，靈活執行各種數位任務。

Operator能夠完成許多重複性高的工作，如填寫網頁表單、訂外送或購買票券等。使用者只需給出指令，Operator就會自動操作網頁，像是代替使用者在StubHub購票網站購買NBA球票，或是在Booking查找機票等。如果遇到需要使用者確認的操作，例如結帳、登入帳號或是處理CAPTCHA驗證，Operator會將控制權交還給使用者。

這款代理AI工具目前在美國只提供給ChatGPTPro訂閱用戶使用，並計畫逐步擴展到其他地區和使用者。OpenAI也正在與各大平台合作，包括DoorDash、Instacart、OpenTable、Priceline、Uber等，讓Operator能夠在各種服務中發揮作用。

CUA模型的核心是讓AI能夠進行多步驟的任務計劃並在遇到挑戰時自我修正，這使得Operator能夠處理從簡單到複雜的各種任務。儘管目前CUA仍處於測試階段，並且功能有限，但其在操作各種數位環境中的表現已經達到新的技術標準。

在性能測試中，CUA在「OSWorld」的全電腦使用任務中達到了38.1%的成功率，在WebArena中達到了58.1%，而在WebVoyager測試中則達到了87%。這些結果表現出CUA能夠使用螢幕、滑鼠和鍵盤等通用介面來執行各種網頁任務。


更多鏡週刊報導
4年砸16兆！　川普宣布合作OpenAI、軟銀、甲骨文啟動AI基礎建設
吵架啦！馬斯克嗆AI「星際之門」沒錢　奧特曼狠回：你錯了
川普要打造美國「成為AI世界之都」　撤銷拜登當年風險管控命令

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美19歲少女遊台20天　「愛上台灣」想搬來工作！網揭現實狂勸
快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中
快訊／台中男「全身著火」！　警消急滅火仍成焦屍
遭判656年！前縣長貪汙98罪　囚21年2月確定
賓利跨界聯名威士忌是假的　台中酒商爽賺5500萬
孔鏘生怪病腳腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢
TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用　台灣註冊有望

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

OpenAI推出首款代理AI　Operator幫你解決日常瑣事

三星Galaxy S25系列售價、上市日期公開　頂規上看56900元

三星Galaxy S25系列4色亮相　主打更人性化AI助理、 規格小升級登場

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

OpenAI推出首款代理AI　Operator幫你解決日常瑣事

三星Galaxy S25系列售價、上市日期公開　頂規上看56900元

三星Galaxy S25系列4色亮相　主打更人性化AI助理、 規格小升級登場

台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張

SCFI今日下跌4.01%　21日下修後運價穩住、估年假後續跌

劉以豪電梯偶遇鄰居「下半身只穿四角褲」　緊急低頭…結局曝光！

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

Ozone分組廚藝對戰　三杯雞竟變成「全黑黑暗料理」太驚人

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

萬代STEAM春節特賣將展開：黑暗靈魂、小小夢魘...最低2.5折

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

台中燈會「女媧主燈」撞臉引熱議！設計團隊解釋了：屆時一定精采

已救7萬人！瀾湄六國會議劍指電詐　適時啟動2期行動：救人抓首腦

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

3C家電熱門新聞

斜槓媽咪靠「LG WashTower™」一鍵完成例行家事

三星Galaxy S25系列售價公開

OpenAI推出首款代理AI　Operator

三星Galaxy S25系列4色亮相

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

CapCut隨TikTok遭封殺！IG宣布推出剪接軟體「Edits」

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

電信三雄搶佔虛擬貨幣市場

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

FB上互搜就變...「建議好友」？

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

LINE必備「9種功能」一次看

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

相關新聞

印度5惡徒性侵殺害少女全判死刑

印度5惡徒性侵殺害少女全判死刑

印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）法院在本月23日對一起重大案件進行判決，5名男子在2021年犯下集體性侵，並殺害3人，法院最後判處這5名男子「全部唯一死刑」。

台積電先進封裝受益者！　 IC設計廠奇景光電暴漲19%

台積電先進封裝受益者！　 IC設計廠奇景光電暴漲19%

川普下令　美國成為「AI世界之都」

川普下令　美國成為「AI世界之都」

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

關鍵字：

鏡週刊OpenAI代理AIAIOperator

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面