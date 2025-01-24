53歲北榮胸腔科主任柯信國猝逝　醫院開具心肌梗塞死亡證明

▲台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國傳出猝逝享年53歲。（圖／翻攝自Facebook／中華民國運動神經元疾病病友協會（漸凍人協會）

記者黃宥寧／台北報導

憾！台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國，昨（23日）突傳噩耗，約晚間10時許，家人透過窗戶見到送返回的車輛已停在門口，卻遲遲未進屋，感到不尋常，開門查看後驚見柯醫師倒臥門前，已無反應。家人緊急撥打119送往北榮急救，醫療團隊全力搶救，最終仍宣告不治，死因確認為心肌梗塞享年53歲，

據了解，昨晚10時，柯信國參加餐敘後由友人開車送他至北市士林區，車輛抵達時並無異狀，但柯醫師下車後未能進屋，家人透過窗戶發現車影，感到異樣後外出查看，發現他倒臥在門前地面，立即撥打119求助。送醫後，醫療團隊為其裝上葉克膜，展開長達一個多小時的搶救，惟仍無法挽回他的生命。而家人對於死因無疑義，經醫院開具死亡證明後，不進行司法相驗。

柯信國專精於慢性咳嗽、氣喘、哮喘病、慢性阻塞性肺疾病、高壓氧治療及呼吸重症治療，長期服務於胸腔醫療領域，深受患者信賴與同仁敬重。一名曾接受其治療的患者感慨表示：「柯醫師不僅醫術高超，對病人也非常有耐心，他的離開是醫界的一大損失。」