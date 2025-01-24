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北榮胸腔科主任柯信國猝逝！院長悲痛證實　裝葉克膜搶救逾1小時

▲▼胸重學會與國健署共同推動「肺阻塞照護介入五關鍵」，包括戒菸、肺復健、營養評估、疫苗施打、藥物治療。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

▲台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國，資料照。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國今（24）日凌晨傳出猝逝消息。北榮院長陳威明證實此事，昨日柯信國等幾名北榮醫師前往參加台大胸腔部忘年會，席間他並沒有喝醉，返家路途中一切正常，沒想到返家後發生意外。事發後北榮出動所有急救團隊待命，裝上葉克膜搶救一個多小時仍沒有救回，由於沒有解剖，目前死因還不清楚。

陳威明受訪時難過表示，柯信國是一位非常好的醫師，救了無數的病人，而且他才53歲，身體也一向健康，竟然就這樣突然離開，是醫界一大損失。

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陳威明說明，他昨日晚間10時在辦公室接獲柯信國兒子來電，指父親「到院前心跳停止(OHCA)」讓他非常震驚。隨即致電急診團隊，當時推測可能是心臟問題，葉克膜、心臟相關團隊也都召集，所有重要人員都待命，當救護車抵達北榮，醫療團隊馬上為他上葉克膜，急救了一個多小時，但心跳始終沒有回來，最終只能放棄。

陳威明指出，由於沒有解剖，目前無法確認是否心肌梗塞或者腦部的問題，都還很難說。但就他了解，柯信國昨日沒有喝多少酒，直到回家時都沒有喝到醉，結束後由別人開車送他回家，回去路上也都清醒，根據開車的同事表示，在車上時一切都很好，他還很開心地唱歌，回到家後發生了這個意外，真的是讓人難以接受。

陳威明無奈表示，這年頭願意投入胸腔科這樣的領域本就十分少見，新冠疫情期間柯信國也都在第一線承擔很大責任，救治很多染疫病人，甚至還負責康復門診，是台北榮總重點栽培的人才。對於柯信國的離去，陳威明難過的說是重大損失，很感謝他對榮總的貢獻，實在非常痛心。

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