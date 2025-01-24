睡一起「姊姊常震動又摩擦」　她躺旁邊崩潰：裝睡不敢動

▲姊姊一旁震動又發出聲音，嚇得PO不敢動。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這件事困擾我很久！」一名妹妹透露，姊姊時常會在睡前自慰，過程中會有震動與摩擦的聲音，就怕場面太尷尬，她只能裝睡不敢亂動，但長期下來真的不堪其擾，因此求問該怎麼辦才好？文章曝光後，有網友建議，「看看能不能跟家人要求改成兩張單人床？」或是假裝醒來以為有地震。

一名女網友在Dcard說起一件難以啟齒的狀況，她與姊姊一起睡雙人床，但很久以前就發現，姊姊睡前經常有自慰的習慣，伴隨著床的震動與摩擦聲，讓原PO既尷尬又不知所措。

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原PO直言，老姊有生理需求很正常，但為何總是喜歡在床上洩慾，而不是去廁所解決，「走5步左右就是廁所了，刷牙上廁所的時候也可以順便用。」

原PO也無奈直呼，或許姊姊以為她睡著了，因此沒有控制好聲音，導致原PO必須裝睡不敢動，「平常跟姊姊感情蠻好的，只是這件事很困擾。」

底下網友也傻眼回應，「下次突然說：地震喔？然後再說...喔可能是我做夢，沒事了」、「換睡姿，動一下假裝醒來應該會讓她中斷，看看能不能跟家人要求改成兩張單人床？中間用書架或什麼的稍微隔開吧」、「問題不是自慰，而是在床上而且你在旁邊」、「既然是姐姐且感情很好，直接跟她溝通啊」、「下次姊姊在操作的時候，你打斷他...讓他知道他的聲音和動作打擾到你了，但要假裝不知道他在幹嘛，這樣他可能下次就不太敢了」。

也有過來人分享，「跟你有一模一樣的困擾，跟姊姊也是睡雙人床，我都會假裝被吵醒然後講：在幹嘛啦？我姐姐就會停下來了，或是我會假裝去上廁所，給她一點個人空間」。

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