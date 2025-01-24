國泰航空43人食物中毒　疑「甜菜根沙拉」遭到污染

▲國泰航空。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

國泰航空1月初傳出兩航班共43名乘客食物中毒，香港衛生防護中心近日完成相關流行病學調查，不排除食物中毒個案群組是由航班上供應的甜菜根沙拉，受金黃色葡萄球菌污染所導致。

根據香港電台報導，發生食物中毒的是1月8日及9日搭乘國泰航空從尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班，共有43名乘客在機上用餐後的一個小時內出現嘔吐、噁心、腹痛、腹瀉等症狀。

香港衛生防護中心透過面談、電話訪問、電郵及熱線等方式，成功聯絡到涉事航班上的120名乘客，並展開全面的流行病學調查。

據病例對照研究的分析，機上提供的甜菜根沙拉，是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用甜菜根沙拉是發病的風險因素。

就兩個航班上供應的約500份食物中，衛生防護中心收集了2份未經分發的同批次食物樣本，包括2個甜菜根沙拉樣本，化驗結果顯示金黃色葡萄球菌未超出食安標準。



調查期間，衛生防護中心發現該款甜菜根沙拉自今年1月起獨家供應給國泰由加德滿都抵香港的航班。衛生防護中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現相關甜菜根沙拉涉及多個需經人手處理的步驟，增加了受金黃色葡萄球菌污染的風險。

衛生防護中心已於1月10日指示相關食物製造廠暫停供應甜菜根沙拉。