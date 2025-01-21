寶林茶室粿條害6死！負責人、廚師犯後態度不佳　過失+求刑內容曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北素食餐廳寶林茶室去年3月間爆發食安危機，累計造成6名消費者中毒不治24傷，衛福部調查證實死因與劇毒「邦克列酸」有關，檢警等相關單位分頭到餐廳、廚師住處進行環境採樣化驗，比對員工證詞與店內監視畫面後，台北地檢署歷時10個月偵查終結，實際負責人黎仿軒，店長王順德，出國的廚師周日豪、代班的廚師胡清富，阮姓實習生，5人依《食安法》，《刑法》過失傷害、致死等罪起訴。





▲寶林茶室毒食奪6命24傷，負責人、店長王、廚師、代班廚師胡、實習生遭起訴。（圖／台北地檢署提供）

▲粿條污染鏈。（圖／台北地檢署提供）

台北市信義區遠東百貨寶林茶室A13店2024年3月下旬爆發食物中毒案，造成6死24傷慘劇，經衛福部調查證實，死者死因與劇毒「邦克列酸」有關，事後北檢也將負責人黎仿軒及店長、廚師等5人列為被告，全案歷經將近一年的調查，今(21日)偵查終結。

▲粿條在常溫下放置。（圖／台北地檢署提供）

台北地檢署指出，黎仿軒未自主建立及落實食材管理制度，且對其監督管理之實體茶室A13店員工亦未盡教育訓練義務，使員工完整食品安全、衛生及品質管理之執行能力，輕忽食品衛生安全，罔顧消費者權益，其過失情節及犯罪所生損害均屬重大。且犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳。求處4年以上有期徒刑。

胡清富未注意食材保存方式，將粿條持續置於常溫而未冷藏冰存，未落實防止交叉污染，食品先進先出等重要基本原則，過失情節重大。供述避重就輕，有隨檢察提示證據資料而更異供述之情，態度不佳。求處4年2月以上有期徒刑。

▲實際負責人黎仿軒，店長王順德，出國的廚師周日豪、代班的廚師胡清富，阮姓實習生，5人依《食安法》，《刑法》過失傷害、致死等罪起訴。（圖／台北地檢署提供，下同）

王順德未自建立及落實食材管理制度，且對其監督管理之寶林茶室A13店員工亦未盡教育訓練義務，過失情節重大。偵查初期曾先後向衛生稽查人員及檢警為不實供述，兼衡其於偵查中終能坦承過失犯行，犯罪態度尚可。求處適當刑度。

周日豪未注意食材保存方式，將已拆封之粿條置於常溫而未冷藏冰存，致粿條受邦毒素污染，又未具體落實食材交接，足認其過失情節重大。對於部分客觀事實雖坦承不諱，惟未坦承全部過失犯行，供述避重就輕，犯罪態度難認良好。建議從重量刑。

阮姓實習生未將已拆封之粿條冷藏冰存，致粿條受毒素污染，又未具體落實食材交接，併考量其於寶林茶室A13店工作時間非長之過失情節。犯後已坦承犯行，態度良好。求處適當刑度。

台北地檢署歷時10個月偵查終結，實際負責人黎仿軒，店長王順德，出國的廚師周日豪、代班的廚師胡清富，阮姓實習生，5人依《食安法》，《刑法》過失傷害、致死等罪起訴。