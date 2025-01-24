年薪300多萬「在家工作」也可以！　這2種職缺最搶手

▲儘管大企業紛紛收緊政策，遠端職缺依然受到歡迎。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

儘管近年一些知名企業紛紛要求員工重返辦公室，但部分領域仍在大量招聘遠端職缺，不限辦公地點、不要求固定工時，部分工作年薪甚至超過10萬美元（約新台幣326萬元）。

求職網站FlexJobs最新調查發現，與2023年相比，2024年遠端職缺數量增加20%，恢復到2022年的成長幅度。不過，可以在任何地點或時區辦公的工作非常罕見，只占所有遠端職缺的5%。

求職網站ZipRecruiter則指出，遠端職缺之中，需求最高的是專案經理（project management）和軟體工程師，兩者在美國的平均年薪都超過10萬美元，這類工作通常至少需要學士學位和技術技能，例如程式語言、計畫管理軟體等方面的知識。

FlexJobs職涯專家經理弗拉納（Toni Frana）接受CNBC採訪時說，數位游牧的趨勢正在推動「可在任何地方工作」的職缺需求，但市場競爭依舊非常激烈。為了提高獲得這些職缺的機會，他建議申請至少2至3間公司，與目標企業的職員建立聯繫，並且尋求引薦機會。

FlexJobs也分析其數據庫，整理出哪些美國公司在2024年推出最多遠端職缺，不僅全職或兼職機會都有，沒有限制辦公地點，也不需要在辦公室待上固定一段時間：

►Veeva

►Invisible Technologies

►Canonical

►Social Discovery Group

►Wikimedia Foundation

►Remote

►Chainlink Labs

►Nethermind

►Gamurs Group

►CloudLinux