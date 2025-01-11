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蘋果執行長1年賺多少？　庫克2024年收入24.7億元

蘋果執行長年收入有多少？　庫克2024年收入24.7億元

▲ 蘋果執行長庫克。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

身為全球頂尖科技公司、創下單一作業系統智慧型手機最佳銷量的蘋果，其執行長的年薪到底有多少呢？日前蘋果官方釋出年度代理備案文件中就可以看到，現任執行長庫克（Tim Cook）於2024年的年收入達到7460萬美元，折合新台幣有24.7億元。

根據《macrumors》報導指出，庫克在2023年年收入是6320萬美元，相較之下，2024年還提升18%之多。據了解，庫克的年收入是由多個項目組成，其中包括300萬美元的基本薪資、5800萬美元的股票獎勵、1200萬美元的績效獎金，以及150萬美元的其他補償。

其他補償部分主要是退休金計劃供款、人壽保險費用、未使用假期的現金支付、安全支出和個人航空旅行費用。根據蘋果公司規定，庫克在所有商務及私人旅行中必須使用私人飛機，以確保安全。

其實這也並非是庫克收入最高的一年，在2022年時，庫克的年收入高達9900萬美元，在當時也引起一陣譁然。後續庫克向蘋果董事會主動要求降低總薪酬，目的就是希望降低外界對其薪水的關注。原本蘋果公司估算後，預計其年收入應該可降至5900萬美元，但因蘋果業績表現良好，庫克額外獲得現金獎勵，使得這幾年實際收入還是遠超過原定預測。

除庫克外，其他蘋果高層管理人員的收入則維持在2720萬美元，其中包含首席財務官梅斯特里（Luca Maestri）、法務主管亞當斯（Kate Adams）、人力資源與零售主管奧布萊恩（Deirdre O'Brien）及營運長威廉姆斯（Jeff Williams）等人。

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