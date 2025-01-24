和平警分局長慰問梨山4偏遠派出所　感謝守護春節治安

▲▼臺中市新到任和平警分局長施永昭，今(24)日春節前夕親赴梨山地區派出所慰問辛勤的員警。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導



臺中市和平警分局長施永昭於今(24)春節前夕親赴梨山地區，慰問包括梨山分駐所、德基派出所、環山派出所及臺中市最偏遠的勝光派出所等4個基層單位，感謝第一線執勤人員的辛勞，展現對同仁的深切關懷。





施分局長特別帶來臺中知名「社口犂記餅店本舖」提供的70箱泡麵，以及大台中警察之友會和平辦事處的春節慰問紅包，分送給執行春節重要安全維護工作的警察同仁，讓在重要節日期間仍堅守崗位的警察感受到溫馨與支持。





今年執行的「加強重要節日安全維護工作」自1月20日晚間10時啟動，將持續至2月3日深夜12時，歷時15天，施永昭並期勉同仁以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為核心目標，全面投入治安與交通的維護工作。

分局方面除了守護和平地區的整體治安，春節期間將針對金融機構的安全加強巡邏，並在風景區進行交通疏導，避免旅遊熱點出現擁堵情況。此外，警方也提醒民眾切勿酒後駕車，並提高警覺以防範詐騙與竊盜行為，確保每位居民與遊客能度過一個「溫馨、平安、祥和」的春節假期。和平警分局呼籲民眾，對於警察的執法請給予支持與配合，因為這是守護社會安全的重要基石。春節期間，警方將持續堅守崗位，用行動展現對和平地區居民的承諾與關愛。