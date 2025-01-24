今年首例瘧疾！30多歲外籍女從肯亞入境　頭痛發燒確診「惡性瘧」

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年首例境外移入瘧疾！疾病管制署今（24）日公布國內個案，是30多歲外籍女性，因為丈夫在台工作，1月上旬從肯亞入境台灣，後續出現頭痛、發燒等症狀，就醫診斷為惡性瘧，目前個案經過治療已經回到丈夫公司宿舍休養，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

疾管署副署長曾淑慧表示，個案1月上旬自肯亞入境，1月19日出現頭痛、發燒，1月23日至醫院就醫，經診斷為惡性瘧（又稱熱帶瘧）。

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疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。

疾管署指出，大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計1例境外移入個案，與過去4年（2021-2024年）同期0-1例相當。近5年（2021-2025年）累計19例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署指出，國際間瘧疾疫情持續，且於我國發生境外移入病例，依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約9成4以上均發生在非洲，其中肯亞約300萬餘例病例。此外，亞洲於去（2024）年印度累計已逾20萬例，高於2023年同期，另於泰國及韓國分別累計4,000及700餘例。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。