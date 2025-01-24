超過3千兒少「家裡沒大人」！剩70歲阿嬤無力工作　靠鄰居接濟

▲台灣有超過3千名兒少真的「家裡沒大人」，要獨立求生，或是只剩七旬以上長者。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

過年很多人準備一家團聚、發紅包及領紅包，不過台灣有超過3千名兒少真的「家裡沒大人」，必須獨立求生，或是家中只剩年邁的阿嬤長輩，缺乏謀生能力，靠著街坊鄰居還有里長接濟。台灣世界展望會發起「紅包傳愛」，透過捐款幫助兒少穩定生活、翻轉貧窮。

14歲的小安來自單親家庭，媽媽離家後，他和哥哥靠著爸爸撫養長大，但爸爸卻因病離世；失去了父親的臂膀，小安改交由大伯與祖父扶養，然而命運卻一波波重擊。大伯和祖父也因故接連離世，小安身邊幾乎沒有成年人關顧，社工說，小安的照顧者相繼離開，真的就是「家裡沒大人」，對安全、健康、心理的影響很大。

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而另一案例是住在舊社區的布丁，和兩個不到10歲的姐姐和70多歲阿嬤相依為命，父母早已離家，阿公留下了一間房子給他們，卻也讓阿嬤和三姐妹因為擁有老舊房產，曾被排除在社會救助體系外，申請不到中低收入戶補助。

阿嬤年邁沒有謀生能力，剛開始只能靠街坊鄰居還有里長接濟。社工說，布丁的阿嬤年邁，實在沒什麼體力了，而且布丁還小、還要喝奶粉，但是現在奶粉一罐也不便宜，沒有收入的阿嬤也常說，「沒奶粉了！」

在台灣像小安、布丁這樣生活在弱勢角落家庭不少見，根據台灣世界展望會統計，目前在全台約服務4.5萬名經濟弱勢兒少中，約有超過2萬名、也是近50%的隱形弱勢兒少與家庭，因種種原因無法取得相關補助資源，還有近3千名兒少無父母親或家人供給生活費，要自立自強、獨立求生。

▲台灣有超過3千名兒少真的「家裡沒大人」。（圖／台灣世界展望會提供）

根據衛福部的「老年狀況調查」，統計全台共有404.3萬名65歲以上的長者，當中有約5.5萬名長者（1.38%）還必須支撐孫子女生活費用。

農曆新年到來，為了幫助弱勢兒少與隱形弱勢家庭，台灣世界展望會透過與學校、社區、家訪等網絡與方式，定期給需要的孩子提供助學金；考慮到學齡前幼兒成長所需，也提供營養補充資源，協助照顧者購買奶粉、尿布等。

以布丁來說，社工同時配合社區其他資源進駐，確保孩子基本生活穩定；小安則是靠著學校老師、台灣世界展望會與其他民間社福資源，幫助他在困境中奮力生活，社工也帶領他加入了展望會的青少年方案計畫，撐起安全網，希望孩子在成長路上「不要走鐘」。

台灣世界展望會每年歲末發起「紅包傳愛」活動，邀請大家透過捐款幫助弱勢家庭的兒少穩定生活，一起成為他們長大的力量，翻轉貧窮，成為更好的大人。