7500名弱勢兒少難發展興趣！暑假只能「放空」　籃海計畫陪伴追夢

▲許多弱勢兒少無法探索興趣，「籃海計畫」陪伴少年逐夢球場、翻轉生命。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

「探索興趣、追逐夢想」是許多人鼓勵青少年嘗試的事，不過台灣世界展望會統計，在服務的弱勢兒少家庭中，約有7500名兒少家庭難以負擔基本教育、生活開銷，更因居住偏鄉而缺乏生涯探索的資源，有些人在暑假只能「放空」，展望會啟動「籃海計畫」，以運動翻轉兒少生命，陪伴暑假不留白。

台灣世界展望會2022年啟動「籃海計畫」至今，致力以運動翻轉教育、影響兒少生命為目標，今年7月29日起，在國立清華大學舉辦為期5天的暑期營會暨展望盃，除了有激烈賽事，也安排專業訓練課程、球星講座，讓全台15支隊伍、近300名球員暑假不留白。

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在展望盃開幕式上，展望會特地邀請籃海計畫榮譽推廣大使、前法務部長蔡清祥擔任開場嘉賓，蔡清祥今年1月，首次把矯正學校學生帶到開放場地，與籃海計畫的球員交流比賽，這也是國內史上第一次矯正學校學生無戒具的戶外活動。他表示，籃球運動可培養團隊精神、增進榮譽感、自信心，今年也會由社工選出每一隊中品格、態度最優秀的球員成為「籃海之星」。

▲「籃海計畫」是由展望會服務地區兒少成立籃球隊，與在地教練合作，打造青少年共學成長團體。（圖／台灣世界展望會提供）

「籃海計畫」是由展望會服務地區兒少成立籃球隊，與在地教練合作，打造青少年共學成長團體，除了為球員提供球具球衣等訓練設備，也引進專業客座教練資源「EMPOWER引爆運動訓練」系統，並舉辦賽事及營會等活動，讓孩子球技、課業、人格發展、團隊合作等方面持續進步。參與計畫的球員除了要有興趣，也要完成一定出席練習時數，並且在學業表現出一定的水準才能參與籃海計畫。

來自中部的阿凡，原先家住在仁愛鄉的後山部落，一家的經濟來源是靠爸媽臨時務農的工作支撐，但山區部落要是有天災或颱風，作物產能很差，再加上山區交通不便，就算有產出的作物，也少有產銷管道，幾乎斷了所有經濟活水。

阿凡從小就十分熱愛打籃球，但家庭生活實在困難，籃海計畫透過提供球衣、球褲、專業籃球培訓、定期舉辦球賽，讓愛打球的阿凡不再受地域或家庭條件限制，也能發揮自己專長。

▲社工分享，籃海計畫透過陪伴，把孩子拉到球場上，讓他們學會團隊合作、彼此信任。（圖／台灣世界展望會提供）



社工員高玉香說，部落的孩子常因沒有父母或陪伴者在身邊，一到了青春期就容易「走鐘」，抽菸、喝酒、輟學、未婚懷孕這些事情都發生過，但因為有著籃海計畫，透過陪伴，把孩子拉到球場上，讓他們學會團隊合作、彼此信任，甚至培養孩子的領導力。

高玉香說，在部落，孩子練球或只是場上自己玩球，一定還是穿著那套籃海計畫發下的球衣，他們到哪裡打球都會穿那套身上有著自己名字的球衣，「因為對孩子來說，參加籃海計畫是一件很光榮的事」。

台灣世界展望會表示，邀請更多企業、團體或民眾支持「籃海計畫」，一起成為弱勢兒少的神隊友，讓他們透過運動穩定學習、建立品格、翻轉生命。