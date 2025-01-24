影／首曝光！來自16萬公里遠的「太空合聲」

記者任以芳／綜合報導

地球磁力線像琴弦一樣被宇宙空間帶電粒子撥動，會發出什麼樣的聲音？中國科學家團隊於23日正式出版的英國學術期刊《自然》發表論文，宣佈在世界上「首次」記錄到遙遠的「太空合聲」，該聲音又如鳥鳴也像鯨鳴，聽起來相當科幻。

《新華社》報導指出，這次由中國科學家領銜、美國和瑞典同行參加的國際團隊分析國際地球磁層多尺度衛星(MMS)數年收集的海量數據，首次在距離地球超過16萬公里的遙遠太空發現了合聲波。（繞地球一周是4萬公里）

論文通訊作者、中國科學院院士曹晉濱說，「這項開創性工作打破了國際科學界持續70多年的關於合聲波產生和傳播機制的傳統觀點，發現了合聲波產生的新機制——非線性波粒相互作用。」

▲來自外太空合聲「首次」被大陸科學家團隊記錄下來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據介紹，地球的磁場深入太空，磁力線受到宇宙空間帶電粒子等擾動時，會激發頻率特徵類似清晨鳥兒齊鳴合聲的電磁波，科學界稱為合聲波。

據了解，合聲波是太空中幅值最強的電磁波動之一，自上世紀50年代以來一直是空間物理學研究的熱點，但過去通常認為它只出現在靠近地球的偶極磁場區域。

「我們觀測到合聲波的頻率不到100赫茲，處於人類可以聽到的聲波頻率範圍，轉化為音頻輸出後，就得到一段能被我們聽見的『太空合聲』。」論文第一作者、北京航空航天大學副教授劉成明說，「這段聲音不僅像鳥兒鳴叫，還有些像科幻作品中的太空鯨歌。」



英國南極考察處專家、英國皇家學會院士理查德·霍恩在《自然》配發的觀點文章中評價，這項觀測結果很重要，「是在一個驚奇區域的驚奇發現」，將極大提高科學界在空間天氣等方面的預測能力。