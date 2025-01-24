　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／首曝光！來自16萬公里遠的「太空合聲」

記者任以芳／綜合報導

地球磁力線像琴弦一樣被宇宙空間帶電粒子撥動，會發出什麼樣的聲音？中國科學家團隊於23日正式出版的英國學術期刊《自然》發表論文，宣佈在世界上「首次」記錄到遙遠的「太空合聲」，該聲音又如鳥鳴也像鯨鳴，聽起來相當科幻。

《新華社》報導指出，這次由中國科學家領銜、美國和瑞典同行參加的國際團隊分析國際地球磁層多尺度衛星(MMS)數年收集的海量數據，首次在距離地球超過16萬公里的遙遠太空發現了合聲波。（繞地球一周是4萬公里）

論文通訊作者、中國科學院院士曹晉濱說，「這項開創性工作打破了國際科學界持續70多年的關於合聲波產生和傳播機制的傳統觀點，發現了合聲波產生的新機制——非線性波粒相互作用。」

▲▼外太空,銀河,氣球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲來自外太空合聲「首次」被大陸科學家團隊記錄下來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據介紹，地球的磁場深入太空，磁力線受到宇宙空間帶電粒子等擾動時，會激發頻率特徵類似清晨鳥兒齊鳴合聲的電磁波，科學界稱為合聲波。

據了解，合聲波是太空中幅值最強的電磁波動之一，自上世紀50年代以來一直是空間物理學研究的熱點，但過去通常認為它只出現在靠近地球的偶極磁場區域。

「我們觀測到合聲波的頻率不到100赫茲，處於人類可以聽到的聲波頻率範圍，轉化為音頻輸出後，就得到一段能被我們聽見的『太空合聲』。」論文第一作者、北京航空航天大學副教授劉成明說，「這段聲音不僅像鳥兒鳴叫，還有些像科幻作品中的太空鯨歌。」

英國南極考察處專家、英國皇家學會院士理查德·霍恩在《自然》配發的觀點文章中評價，這項觀測結果很重要，「是在一個驚奇區域的驚奇發現」，將極大提高科學界在空間天氣等方面的預測能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美19歲少女遊台20天　「愛上台灣」想搬來工作！網揭現實狂勸
快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中
快訊／台中男「全身著火」！　警消急滅火仍成焦屍
遭判656年！前縣長貪汙98罪　囚21年2月確定
賓利跨界聯名威士忌是假的　台中酒商爽賺5500萬
孔鏘生怪病腳腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢
TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用　台灣註冊有望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

已救7萬人！瀾湄六國會議劍指電詐　適時啟動2期行動：救人抓首腦

陸大廠總裁：公司禁用PPT溝通　減少內部群組數量！

字節跳動員工福利縮調整　春節紅包對折還不夠...2026起停發

「抖音醫院」來了？　網友笑：掛上氧氣瓶也要直播帶貨

年前買氣旺！陸金市延後放年假　店員：0.01g黃金手機貼最熱銷

影／首曝光！來自16萬公里遠的「太空合聲」

陸駐美大使：對華遏制不明智、不可取　更不會得逞

大陸去年黃金儲備量創歷史新高　排名全球第6

16個外甥來過年！舅舅「挫著等」　備3頭豬每人發千元紅包「應戰」

她開燈幫小雞取暖　半小時後「聞到焦味」已變成烤雞

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

已救7萬人！瀾湄六國會議劍指電詐　適時啟動2期行動：救人抓首腦

陸大廠總裁：公司禁用PPT溝通　減少內部群組數量！

字節跳動員工福利縮調整　春節紅包對折還不夠...2026起停發

「抖音醫院」來了？　網友笑：掛上氧氣瓶也要直播帶貨

年前買氣旺！陸金市延後放年假　店員：0.01g黃金手機貼最熱銷

影／首曝光！來自16萬公里遠的「太空合聲」

陸駐美大使：對華遏制不明智、不可取　更不會得逞

大陸去年黃金儲備量創歷史新高　排名全球第6

16個外甥來過年！舅舅「挫著等」　備3頭豬每人發千元紅包「應戰」

她開燈幫小雞取暖　半小時後「聞到焦味」已變成烤雞

Ozone分組廚藝對戰　三杯雞竟變成「全黑黑暗料理」太驚人

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

萬代STEAM春節特賣將展開：黑暗靈魂、小小夢魘...最低2.5折

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

台中燈會「女媧主燈」撞臉引熱議！設計團隊解釋了：屆時一定精采

已救7萬人！瀾湄六國會議劍指電詐　適時啟動2期行動：救人抓首腦

酷澎樂齡友善購物「4點1滑」買好離手　簡單到連阿嬤都說讚！

柯建銘喊話綠委「超甲級動員」迎戰大罷免　全台大串連開工送中選會

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

陸大廠總裁：公司禁用PPT溝通　減少內部群組數量！

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

大陸熱門新聞

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

38歲婆婆參加婚宴　兒媳自己追來的

劉寶傑請辭燒到中國！網不捨狂刷迷因

孩子捐20　遭公益團體嘲諷「摳」

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

中國棋王柯潔暴怒　飆罵裁判：我受夠了！

她開燈幫小雞取暖　「聞到焦味」已變烤雞

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

「劉德華」幫朱元璋燒磚？

1分鐘做44次引體向上！22歲女刷新世界紀錄

陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍後悔

16個外甥來過年！舅舅「挫著等」 備3頭豬每人發千元紅包「應戰」

噁！櫻桃發霉還上吐下瀉　超市拒賠償冷回：可能吃太多了

陸無人運輸機滿載「試跑」成功 「艙門」設計可直接空投作業

更多熱門

關鍵字：

太空合聲大陸科學家

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面