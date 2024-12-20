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社會 社會焦點 保障人權

全聯大火招魂儀式結束！家屬捧牌位返殯儀館誦經　擲筊引魂畫面曝

記者陳以昇、劉人豪／台中報導

台中全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出9死大火，今（20）日下午，罹難者家屬重返現場舉行聯合招魂，隨後家屬捧斗返回殯儀館，桌上放廖姓父子、2名越南籍移工等4人的牌位，並由法師進行誦經。

▲▼台中惡火誦經 。（圖／記者陳以昇攝）

▲聯合招魂後，法師幫廖姓父子、2名越南籍移工等4人誦經。（圖／記者陳以昇攝）

全聯倉儲惡火奪走9條人命，其中廖姓水電工包商頭帶著5人小組作業，受困3樓夾層中全數罹難，另還有2名台籍工人、2名越南籍男子不幸死亡。

▲▼台中惡火誦經 。（圖／記者陳以昇攝）

▲廖家阿嬤一夕之間痛失兒孫，一度哭倒癱軟。（圖／記者陳以昇攝）

今初步相驗死者遺體後，廖姓父子家屬要求葬儀社業者先將遺體送返霧峰家，讓年邁的阿嬤看父子倆最後一眼，廖家阿嬤一夕之間痛失兒孫，現場一度哭倒癱軟，悲喊「我的兒啊！我的孫啊！」阿嬤也親自坐輪椅到全聯倉儲現場進行招魂儀式，盼兒孫能夠順利回家，儀式結束後也緊跟牌位返回殯儀館，經法師引魂誦經。

▲▼台中惡火誦經 。（圖／記者陳以昇攝）

▲招魂後家屬捧斗回殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

招魂儀式結束後，家屬捧斗並在工作人員撐黑傘協助下，返回殯儀館進行後續儀式，桌上放有廖姓父子、2名越南籍移工的牌位，在師姐的指示下使用銅板擲筊，隨後法師進行誦經，讓罹難者往生淨土。至於另5名罹難者，徐男牌位在東海火葬場，另2名回台南，郭男、陳男則由家屬自行處理。

▲▼台中惡火誦經 。（圖／記者陳以昇攝）

▲家屬在師姐的指示下擲筊。（圖／記者陳以昇攝）

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