台壽理賠員是內鬼！串通5親友詐保2389萬　上酒店1年花掉1300萬

▲台壽爆發理賠詐保2390萬案，士林地檢署今偵結起訴。（示意圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市台灣人壽保險公司楊姓理賠男專員，利用公司內部理賠機制漏洞，串通5名親友偽造傷病事故，以多筆虛構理賠申請詐領保險金共計2389萬8725元，其中甚至有人以同一部位多次骨折的虛假理由申請理賠，意外曝光案情。誇張的是，楊男將詐取千萬不法所得，都用於頻繁出入酒店揮霍享樂。士林地檢署今（21）日偵結，依詐欺等罪將6人起訴。

檢警查出，楊男熟知公司內部理賠流程，利用「20分鐘快速理賠」機制中的內控漏洞作案。他先透過職務代理或與同事合作取得多名理賠專員的帳號與密碼，藉此掌握理賠系統的操作權限，並避開正常審核程序。他在系統中偽造親友的傷病事故資料，例如膝部骨折、韌帶斷裂、手肘挫傷等，並以保險附約中的骨折保險金、實支實付型傷害醫療保險金、日額補償金等項目提出理賠申請。

楊男利用同事帳號進行初審，輸入虛構傷病事由後，再使用另一帳號完成覆審，將理賠案件核准。由於系統設計為「快速理賠」，僅需覆核人員確認資料即可撥款，楊男透過操控流程，成功將理賠金撥入共犯帳戶。

案發期間，楊男及其共犯頻繁以同一保戶、多次骨折等重複性傷病提出理賠，甚至有共犯多次以「膝部骨折」申請補償，引發內部稽核注意。稽核發現，多數理賠案件缺乏診斷證明書、醫療收據等必要文件，理賠理由也與常理不符，進一步追查後揭露詐保行徑。

詐得款項後，楊男與共犯按比例分贓，自己分得超過1300萬元，並將犯罪所得用於頻繁出入酒店豪擲享樂，單在一年內的酒店消費就高達1300餘萬元。檢方指出，楊男身為保險理賠專員，本應恪守職業倫理，卻利用職務之便破壞內控機制，行徑惡劣，社會影響重大，請求法院從重量刑，以儆效尤。

在押的楊男，下午將移審士林法院審理，決定是否交保亦延押。