神鬼理賠專員狂戰禮服酒店！1年豪撒1300萬框妹...這原因卻哭了

▲台壽保楊姓理賠專員利用公司漏洞詐領保險金2389萬元，並將1300萬元拿去戰酒店。（示意圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣人壽保險公司楊姓理賠專員利用公司內部理賠漏洞，串通5名親友偽造傷病事故，詐領保險金高達2389萬元，楊男將犯罪所得大肆揮霍於酒店，一年內消費超過1300萬元，檢方今依詐欺取財等罪起訴，將在押的楊男移由士院審理。庭審時，楊男痛哭懇請法官讓他交保回家過年團圓。合議庭審酌楊男認罪，諭知10萬元交保、限制住居。

今下午，在押的楊男移審士林地院，他在庭上坦承犯罪事實，並哽咽表示希望能回家與家人團圓，懇求法官讓他交保過年。法官考量其坦承犯行，但同時指出楊男偵查階段並非自始配合，且有刪除與共犯對話記錄的行為，存在勾串可能性。然而，業經偵結，依衡量比例原則，諭知10萬元交保，並限制住居。

全案經民生專組葉耀群主任檢察官，指揮南港分局積極偵辦、詳盡調查、縝密蒐證，查獲33歲的楊男熟悉公司內部「20分鐘快速理賠」機制，利用其中的內控漏洞作案。他以職務代理或與同事合作的方式，取得多名理賠專員的帳號與密碼，掌握理賠系統操作權限。在系統中，他偽造膝部骨折、韌帶斷裂、手肘挫傷等傷病資料，繞過正常審核程序，申請骨折保險金、日額補償金等理賠款，將款項撥入共犯帳戶。

楊男與共犯利用多個帳號完成初審與覆審，以相同保戶重複申請理賠。例如，多次以「膝部骨折」的虛假理由提交申請，引發公司稽核部門注意。稽核人員發現部分案件缺乏診斷證明書及醫療收據，理賠理由也與常理不符，深入調查後揭發詐保行徑。

離譜的是，楊男詐得款項後按比例分贓，自己分得超過1300萬元，卻將大部分金錢揮霍於東區知名禮服酒店，甚至帶著一群友人出入酒店，每次不僅高調簽單消費，還動輒「框小姐出場」，大手筆點名多位禮服小姐陪酒作樂，一場下來就耗費數十萬元。一年內，楊男在酒店的消費總額超過1300萬元，連酒店幹部都出面作證。

士檢依詐欺等罪將楊男及其5名共犯起訴，檢方強調，楊男身為保險理賠專員，應遵守職業倫理，卻利用職務之便破壞內控機制詐領巨款，行徑惡劣，對保險制度及社會秩序造成重大影響，請求法院從重量刑，以儆效尤。