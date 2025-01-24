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防制大型車違規肇事　屏東里港警春節期間加強取締

▲防制大型車事故，里港警強力執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲防制大型車事故，里港警強力執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為防制大型車交通事故發生，將於「114年加強重要節日安全維護工作」期間，針對轄內大型車輛易肇事路段及聯外道路，執行取締重點交通違規執法及測速照相勤務，並採取不定時封閉式取締方式，以維護交通秩序，降低大型車輛所造成的事故危害，讓民眾安心過好年。

▲防制大型車事故，里港警強力執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據里港警方統計，去(113)年共計取締大型車違規2698件，而今(114)年1月迄今，共取締大型車違規150件，其中包括違規行駛禁行路段132件、超速7件、超載2件、闖紅燈3件。

交通組組長巴龍祥指出，這次強力執法地點，以轄內里港鄉、九如鄉、鹽埔鄉及高樹鄉為主，共規劃14組稽查組及3組測速照相組執行交通大執法，展現警方維護交通秩序及用路人安全之執法決心，除針對砂石車違規加強取締外，亦一併加強取締酒後駕車、闖紅燈、超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依規定兩段式左轉、機車行駛禁行車道、騎乘機車未戴安全帽等重大惡性違規。

分局長温基興表示，「114年加強重要節日安全維護」三大工作主軸為治安平穩、交通順暢、民眾安心，期程自1月20日（星期一）22時起跑，為期15天，至2月3日（星期一）24時止；除了加強大型車輛事故防制外，未來將持續不定期規劃各項交通專案取締勤務，並加強假日期間取締，也呼籲駕駛朋友行駛時注意與大型車輛保持安全距離，避免進入大車視野死角與內輪差，大型車駕駛務必保持良好駕駛習慣，行近路口記得「慢、看、停」，才能減少事故，切勿抱持僥倖心態行駛禁行路段、超速、超載及闖紅燈，以免憾事終身。

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