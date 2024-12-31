行人突衝出拍引擎蓋倒地不起　駕駛「未禮讓」挨罰7200元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）控訴，今年2月間開車行經台北市士林區忠誠路二段某路口，一名行人突然衝出來，拍打引擎蓋之後倒地不起，他卻被認為沒有禮讓行人，因而挨罰7200元，於是決定提告討公道。台北高等行政法院日前審理之後，裁定駁回原處分，全案仍可上訴。

▲行人疑似製造假車禍，阿榮被認定「未禮讓行人」挨罰7200元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年2月間開車行經台北市士林區忠誠路二段某路口時，與一名行人發生碰撞，警方獲報到場處理，認為阿榮有違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定的情形，事後依道交條例第24條第1項、第44條第2項、第4項規定及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表，裁罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿榮不服裁罰結果，決定提出行政訴訟，他強調，該路口沒有設置斑馬線，是行人突然跑出來拍打引擎蓋，接著故意倒地不起，他不是故意不禮讓行人，因此希望法官撤銷原處分。

台北高等行政法院法官檢視相關證據影片之後發現，從行人出現在影片畫面中到雙方發生碰撞，相距時間不過1秒鐘，阿榮根本沒有足夠的時間反應，加上本案無法排除行人有故意招致碰撞事故發生的可能性，從現有證據看來，難認阿榮有任何故意或過失行為。

法官接著表示，台北市交通事件裁決所認定阿榮與行人在行人穿越道上發生碰撞，是阿榮沒有禮讓行人所導致，於是依法開法，卻沒有考量到阿榮在上述客觀情形之下能否及時反應、主觀上有無故意或過失等因素，顯然有所違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。