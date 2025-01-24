劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？戰友揭心聲　道別訊息曝光

▲關鍵時刻主持人劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導

主持人劉寶傑請辭《關鍵時刻》，傳出原因疑是收視率敗給李正皓主持的三立節目《新台派上線》，不滿請辭。對此長年戰友黃世聰發文推敲原因。同時，劉寶傑傳出退出節目群組，最後的訊息內容也流出。

在《關鍵時刻》擔任來賓長達11年的名嘴黃世聰，在臉書發文指出，《關鍵時刻》從一開始探討外星人話題，逐漸轉向政治、經濟，甚至涵蓋了俄烏戰爭和疫情等議題。由於節目中經常唱衰中國大陸經濟並報導其社會動態，黃世聰、劉寶傑和李正皓都曾被中國大陸制裁。

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▲李正皓。（圖／記者許靖祺攝）

黃世聰表示，劉寶傑的主持風格是「全盤掌控」，這樣的自由度也讓劉寶傑得罪了不少人，無論是藍軍、綠軍還是其他政治勢力，都曾因節目內容對他們有所不滿。為了追求收視率和緊跟社會脈動，節目甚至經歷過挺韓、反韓的180度大轉彎，讓觀眾對其政治立場感到困惑。

黃世聰相信李正皓的表現不會讓劉寶傑不開心，畢竟節目的收視率並沒有因此下降。另外傳出劉寶傑退出節目群組。根據三立新聞報導，劉寶傑在群組跟大家告別，表示合約到期就不會續約「年後就會離開主持工作」，同時向工作人員致謝「謝謝大家的包容跟支持」。