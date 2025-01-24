發文怒轟馬斯克「納粹敬禮」　氣象女主播竟慘被開除

▲庫菲爾2019年12月開始在CBS 58頻道工作。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

億萬富豪馬斯克20日參加川普就職典禮，卻在台上擺出類似「納粹敬禮」的姿勢，引爆爭議。美國密西根州密爾瓦基（Milwaukee）一名氣象女主播在私人Instagram發文痛批馬斯克的行徑，卻疑似因此丟了飯碗。

《衛報》報導，庫菲爾（Sam Kuffel）2019年12月開始在CBS的58頻道（Channel 58）擔任氣象主播，電視台全體員工22日收到內部信指出，「氣象主播庫菲爾不再受僱於CBS 58，正在尋找替代人選。」

關於庫菲爾的爭議貼文，第一篇寫道，「這傢伙行了納粹禮2次。2次、在就職典禮上」，接下來則是一連串夾雜髒話的咒罵。第二篇貼文則是美國情境喜劇「酒吧五傑」（It’s Always Sunny In Philadelphia）場景截圖，台詞是「去他X的老X子，他是納粹。」

▲馬斯克2度擺出激似納粹敬禮的手勢。（圖／路透）



極右翼電台主持人奧唐納（Dan O’Donnell）抨擊，庫菲爾2篇Instagram貼文內容相當粗俗，關於馬斯克在就職典禮「行納粹禮」的說法也是謊言。

消息傳出之後，許多網友替庫菲爾打抱不平，他們認為主播在個人社群媒體上發文，所描述的也是事實，根本沒有犯下任何過錯，甚至支持庫菲爾提告。不過，致力打擊反猶主義的民間組織「反誹謗聯盟」（The Anti-Defamation League）宣稱，馬斯克的行為只是「熱情時刻的尷尬手勢」。

截至23日，庫菲爾的Instagram已經轉為私人，她本人、CBS 58頻道與其母公司Weigel Broadcasting都沒有回應。

馬斯克2度高舉「法西斯之手」 掀熱議

