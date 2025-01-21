馬斯克2度高舉「法西斯之手」　掀熱議

▲馬斯克2度擺出與納粹手勢極度相似的手勢。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國特斯拉（Tesla）與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）於20日參加川普（Donald Trump）總統就職典禮的相關活動時，因接連做出類似法西斯式的敬禮手勢，引發廣泛爭議。

馬斯克在華盛頓首都一體育館內對川普支持者發表講話時，先是用右手拍打胸口，接著伸出右臂斜上方，手指併攏、手掌朝下的敬禮動作，隨後再次重複這一手勢，並向台下群眾表示，「感謝你們讓這一切成為可能，我的心與你們同在。」

美國反誹謗聯盟（ADL）指出，此類動作類似納粹德國的敬禮，被認為帶有種族主義與極端主義的象徵意涵。隨後，馬斯克對支持者說：「感謝你們，未來的文明得以保障。我們終於將擁有安全的城市和穩固的邊界。」

馬斯克的手勢引發了國內外的強烈批評，公共衛生專家費格爾丁（Eric Feigl-Ding）在社群平台X上發文表示，「天啊，馬斯克在電視直播中做出了納粹式敬禮。」以色列媒體《國土報》（Haaretz）則描述該手勢為「羅馬式敬禮」，與納粹德國和法西斯主義有關。

此外，馬斯克在演講中提到他對美國未來的願景，並表示將推動「政府效率部門」（Doge，Department of Government Efficiency）的改革計劃，還提到與川普政府合作，將美國國旗插上火星，稱此舉是「文明進步的象徵」。

目前，馬斯克未就其爭議手勢發表官方評論，但他在社群平台X上轉發了包含其第二次敬禮的演講片段，似乎對相關批評保持沉默。