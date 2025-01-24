28歲脫緬者：每天都有台人被騙來　詐騙未達標電刑「撐不到過年」

▲28歲的「脱緬者」阿順遭詐騙集團扣住手機，並威脅不得報警。離開緬甸後，他憑著記憶畫出詐騙園區的建築分布位置圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

緬甸詐騙園區擄人案件頻傳，多國政府皆有救援行動，一名近日逃出緬甸詐騙園區的台灣男生阿順（化名）接受本刊專訪表示，1月中逃離緬甸時，園區內至少還有16名台灣人，且「幾乎每天都有新的台灣人被騙進來」。阿順推估，目前這批台灣人可能已被轉移至其他詐騙園區，籲台灣政府積極營救。

28歲的阿順一直有買房夢想，為了存錢，他在台灣打兩份工，白天經營小型清潔公司，晚上還去社區做兼職夜班保全。去年11月，經由熟識的朋友介紹，要他去曼谷協助「朋友的朋友」從事加密貨幣業務，薪水是成交總額的3%，若順利成交，可抽成約新台幣80萬。阿順回憶，當時因熟人介紹，並未多加懷疑，接下這份工作。

「當我覺得應該跳車，已經來不及了」

2024年11月21日，阿順從桃園機場起飛前，被拉進一個「工作群組」，群組裡的中國人表示，將有泰國司機來接機，專車接送。抵達曼谷後，一名泰國司機前來接機，中國人在群組裡告訴他：「司機先帶你去找客戶、拿資料，再帶你回曼谷飯店休息」，於是阿順上了這輛「專車」。出發前一晚，阿順還在台灣做夜班保全，因此累到在「專車」上睡著，再醒來，查看手機定位，發現車輛已遠離曼谷，正朝緬甸東南部城市妙瓦底駛去。他趕緊傳訊問台灣友人，怎會如此？台灣友人回訊稱：「我要問一下。」

11月22日一早，阿順並沒有被帶回曼谷，而是被「專車」載往一條河邊，「專人」示意他上船。下船後，他被載往一處村莊，「當我見到兩個持槍士兵上車，我就知道，出事了。」阿順趕緊聯繫台灣友人，友人在訊息中安撫：「因為你這次賺的錢比較多，要有士兵保護。」

「當我覺得自己應該要跳車，已經來不及了。」阿順回憶，數日後，他一直試圖聯繫這名台灣友人。他自認兩人交情不錯，想不到該帳號直接被刪除，友人至今失聯。

「每天被逼合唱楊培安的『我相信』」、「不詐騙就上手銬、把我吊起來打」

阿順被騙入詐騙園區後，手機前後鏡頭被強制貼上貼紙，且手機立刻被沒收、鎖進保險箱。11月23日，緬甸詐騙園區裡的中國「主管」要求阿順開始上班，他表明不願意，於是被抓進禁閉室、銬手銬，緬甸與泰國籍的士兵以手銬將他吊起，輪番暴打，持續數小時。中國籍的「主管」並威脅阿順：「若不同意開始上班，就把你抓去賣器官。」

阿順被打到終於妥協，此後每天，他上午8點需抵達「辦公室」，準備開會，8點30分，全體幾十名「員工」被逼著合唱台灣歌手楊培安的《我相信》、中國歌曲《你的答案》等「激勵人心」歌曲，唱完再一起跑操場10分鐘，跑完後回辦公室，開始「和客戶打招呼、說早安」。

這裡指的「客戶」，就是遭詐騙的受害者。「我們這組很高壓，主管要我們做感情詐騙、投資詐騙，每天上班十幾個小時，都是盯著手機和電腦。」阿順回憶，整個過程，都有「主管」在一旁監視，每人每天能使用手機的時間很短，一旁也有「主管」監視，沒有機會對外求助。

他待在詐騙園區53天，業績掛零，「我還是跟客戶聊天啊，但就是沒有業績。」但他觀察，詐騙園區的「主管」特別喜歡台灣人、香港人，曾有一名香港人被逼著做詐騙，一個月「業績」高達30萬美元（約983萬新台幣）。

「詐騙園區最愛台灣、香港人」

「詐騙園區一直都很缺人，他們最缺聰明人。」阿順曾聽到詐騙園區的「主管」們討論，「他們說，訓練一個大陸人，要投入訓練的時間，是訓練一個台灣人或香港人的2到3倍。」「很多被綁架到園區的大陸人只有國小畢業，要背最基本的話術、詐騙守則，都得花上好多天，也無法理解什麼是加密貨幣。相較之下，台灣、香港人都大學畢業，理解力強。所以，詐騙園區最缺的，是『來自台灣和香港的聰明人。』」

去年底，阿順的父親得知兒子被綁架，多方奔走，從銀行領出自己的棺材本，花了5萬美元（約新台幣163萬元），依照緬甸詐騙集團要求，換成加密貨幣、作為贖金，終於在今年1月中，從詐騙集團手中贖回兒子。

阿順離開園區前，詐騙集團威脅他回台後不准報警，並拍攝他的護照：「詐騙集團主管錄影，拿一張紙叫我念稿：『我是某某某，被無良仲介賣到這邊。經過公司出手相助，友好協商，賠付金額，達成良好共識，謝謝公司。』」詐騙集團並威脅：「如果你回台灣報案、亂講話，我們就把你的護照個資傳給被詐騙的受害者，叫他們報案、叫警察抓你。」

「有台灣人去泰國旅遊，就被綁架到緬甸詐騙園區」

阿順回台一週後，最擔心的是園區內的受害者，因此決定接受採訪，說出真實經歷，希望別再有人受騙。「不可否認，我們是自己笨，才被騙過去。可是，我們不是自願的。沒人想去做這些事（詐騙）。」他回憶，離開詐騙園區之前，看見「新來的台灣人」，只因赴泰國旅遊，就被綁架至緬甸詐騙園區。

「3個台灣人說好一起去泰國，啟程之前，負責訂飯店的那人，忽然說去不了。但他告訴其他2人，到了曼谷，有專人接送。」阿順說，這裡指的「專人司機」，就是詐騙集團成員。就他所知，這2名台灣人目前仍遭限制自由，且不排除已經被轉移到其他園區。

業績不好恐遭電擊 憂其餘受害台人「撐不過這個農曆年」

阿順離開緬甸時，時序接近農曆新年，彼時中國籍的詐團「老闆」急需業績，要求2024年底到農曆過年前，「公司」整體「業績」要達到150萬美元（約新台幣4,914萬元）。「對於『業績』未達標的人，愈靠近過年，懲罰方式愈來愈誇張。一開始罰跑操場十圈，後面變成『罰扛裝滿水的飲水機水桶做200下深蹲』，最後施以電刑－－他們拿電擊棒，直接電擊業績不好的人。」他雖得以離開，但仍掛心其他台灣受害者，「懲罰（強度）愈來愈扯，我擔心他們撐不過農曆過年。」

離開緬甸時，他遭扣留的手機、sim卡都沒有被歸還。逃出緬甸後，他全憑印象，畫出詐騙園區的平面圖，園區被山坡山壁包圍，哨站裡外都有持槍的「警衛」，區內有宿舍、辦公區、運動區、娛樂室、紅燈區，還有正在興建中的不明區域。農曆春節前夕，他寫下幾點提醒，疾呼國人和政府重視詐團陷阱：

第一，特別留意來自東南亞的工作邀約，「詐騙的理由很多，例如工作、旅遊、交易都有，無論工作內容，非常大的機率，最後是被騙去詐騙園區。」

第二，若前往泰國旅行，行程儘量不要離開曼谷或芭達雅區域。

第三，若須住宿，飯店儘量由自己或是同行友人代訂；如果遇到「同行友人臨時取消行程」、「同行友人改變行程、要你自己一個人去泰國」，就是一大警訊。

第四，在泰國境內交通方式，以計程車或請飯店叫車為主，不要相信不認識的「專人」、「專車」、「私人司機」接送。

針對跨國人口販運議題，婦援會、司改會和台灣國際反詐騙協會上週聯合召開記者會，呼籲外交部積極救援遭誘騙前往泰國曼谷、最後被帶往緬甸從事詐騙工作的國人。

對此，外交部發言人蕭光偉本週在例行記者會上回應，外交部與相關駐外館處在接獲疑似個案通報後，都立即錄案辦理，積極透過當地救援組織及既有各方管道，並與當事人及家屬保持聯繫。此外，外交部將配合內政部警政署持續宣導，呼籲國人莫心存僥倖，輕信陌生人甚至友人以高額金錢或免費旅遊的誘惑，而隨意往到外國工作、帶貨、直播，以免身陷困境。



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