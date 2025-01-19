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年菜最肥不是東坡肉！熱量圖鑑一次看　2顆獅子頭逼近500大卡

▲▼獅子頭,年菜,新年,春節。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲獅子頭是常見的春節年菜，不過熱量相當驚人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日準備過年，已經有許多民眾預訂好年菜，要與家人一同享用。營養師張宜臻分享了「一人份年菜熱量表」，提供有飲食控制需求的民眾參考，其中的紅燒獅子頭，2顆的熱量就高達475大卡，相當驚人。

▼營養師張宜臻分享年菜熱量圖鑑。（圖／翻攝臉書／好食課）

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▲▼營養師分享年菜熱量圖鑑。（圖／翻攝臉書／好食課）

臉書粉專「好食課」分享了張宜臻製作的年菜熱量表，分析了一人份年菜的熱量解析，讓有需求的民眾可以參考。每份年菜（未標特別註者皆以一碗200克計算）熱量如下：

紅燒獅子頭–2顆約220公克、熱量475大卡

櫻花蝦米糕–1碗熱量455大卡

炒炊粉–1碗熱量445大卡

富貴蹄–1碗熱量約440大卡

東坡肉–1碗熱量390大卡

燻雞–1碗熱量365大卡

富貴雙方–由蜜汁火腿、四方餅、烤方酥構成，2塊100公克、熱量344大卡

佛跳牆–1碗熱量約230大卡

蘿蔔糕–2片200克、220大卡

紹興醉雞–1碗熱量約215大卡

人蔘雞湯–1碗熱量約150大卡

香腸–1根40公克、約145大卡

干貝海鮮羹–1碗熱量約110大卡

醉蝦–3尾60公克、熱量65大卡

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