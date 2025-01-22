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家族旅遊亂摸露餡！表姪女啪啪人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲桃園一名正宮發現丈夫偷吃表姪女，怒告表姪女求償20萬元。（圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名正宮於家族旅遊時，在民宿撞見丈夫正在撫摸她的表姪女，質問後發現兩人竟背著她亂搞，兩人還在表姪女住處上床10幾次，怒將表姪女告上法院。桃園地院審理，判表姪女侵害配偶權，要賠正宮20萬。全案可上訴。

正宮指出，她和丈夫結婚8年，有時全家會和表姪女小萱(化名)、小萱的母親一起出遊，2023年12月間，她全家又和小萱等親友前往台東大武鄉遊玩，並同住於民宿內，沒想到竟撞見丈夫在民宿撫摸小萱的身體，質問後，兩人才坦承從2023年9、10月起，就在小萱的租屋處激戰多次。

正宮表示，兩人姦情被她發現後，小萱仍多次和丈夫聯絡，串通刪除訊息，甚至還互道「愛你」，讓她身心受創，因此對小萱求償20萬元。小萱表示，正宮求償金額過高，希望法官駁回正宮之訴。

法官檢視小萱和正宮的對話，包含正宮質問「所以你小萱跟我老公打砲了？」小萱表示「我也知道我做這些事很破爛，我也沒有想要裝可憐，對」，正宮又問「打了幾次？」小萱回答「10幾次了吧？」小萱也解釋和人夫聊天聊到走心，導致發展不倫，正宮聽了氣炸問「打砲的時候都不會覺得對不起我嗎」、「姨丈好用嗎？」訊息內容顯示小萱確實侵害配偶權，要賠20萬元，可上訴。

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