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大陸 大陸焦點 特派現場

劉寶傑辭《關鍵》燒到中國！　網不捨狂刷「迷因代表字」原因曝

劉寶傑手指天的動作像極了「乆」字，因此，在大陸「乆」成為劉寶傑代名詞。（圖／翻攝自教育部教育百科、報系資料照）

▲劉寶傑手指天的動作像極了「乆」字，因此，在大陸「乆」成為劉寶傑代名詞。（圖／翻攝自教育部教育百科、報系資料照）

圖、文／CTWANT

資深媒體人劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》18年，擁有不少粉絲，怎料，近日卻傳出請辭，消息也經電視台證實，令觀眾們深感惋惜，而劉寶傑請辭的消息也在大陸微博引發熱議，由於其主持風格相當活潑，也創造不少招牌金句、動作，成為迷因哏圖的常客，有網友就在留言區狂刷神祕文字「乆」（音唸為久），讓不少人相當疑惑，來這個字與劉寶傑生動呈現的經典動作有關。劉寶傑手指天的動作像極了「乆」字，因此，在大陸「乆」成為劉寶傑代名詞。（圖／翻攝自教育部教育百科、翻攝自YT）

▲劉寶傑手指天的動作像極了「乆」字，因此，在大陸「乆」成為劉寶傑代名詞。（圖／翻攝自教育部教育百科、翻攝自YT）

劉寶傑23日被傳前一晚退出東森電視台內部核心Line群組，憤怒請辭，原因是被高層指責坐領高薪，但《關鍵時刻》收視率卻輸三立同時段節目。劉寶傑突然爆出請辭消息，除了台灣觀眾感到驚訝，就連中國網友也紛紛熱議「真的假的？」甚至在微博熱烈討論。

有趣的是，中國網友們對劉寶傑相當熟悉，在留言區狂刷「乆！」「假的，一定是乆！」「乆哥下一步要幹嘛？」「乆哥下一步要幹嘛？」「乆乆乆」、「沒錯都是乆！」網友狂刷「乆」字，並表示會刷這個字的人是節目老粉，讓不少人滿頭問號。

劉寶傑請辭《關鍵時刻》微博網友狂刷「乆」字。（圖／翻攝自微博）

▲劉寶傑請辭《關鍵時刻》微博網友狂刷「乆」字。（圖／翻攝自微博）

經查證，原來，「乆」是「久」的異體字，形狀很像劉寶傑有次在節目上提到兩岸問題，站穩馬步、舉起右手激動罵「一切都是阿共的陰謀！」的姿勢，讓部分不解的網友笑出來。

據了解，劉寶傑在2018年8月30日《關鍵時刻》上，當時他激動做出指天動作，成了哏圖；之後又再衍生出大陸遊戲開發商米哈遊手遊《崩壞3》裡角色出現和劉寶傑相同動作，引發熱議，官方也大方玩哏，特別推出「乆」表情，米哈遊員工在參賽時，甚至取名「乆乆戰隊」。

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