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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府國家氣候變遷對策委員會23日召開第三次會議，由國家發展委員會、經濟部、內政部、交通部、農業部與環境部針對六大部門減碳行動進行報告，預計推動20項減碳旗艦計劃、六大創新機制，打造不遺落任何人的公正轉型，力拚於2030年達總體減碳目標量28±2%。

為落實綠色成長與2050淨零轉型，執政團隊擬定台灣總體減碳行動計畫，由上而下聚焦能源、住商、農業、環境、運輸、製造等六大部門，推動共20項減碳旗艦計劃，力拚於2030年達總體減碳目標量28±2%。

關於20項減碳旗艦計劃，由經濟部主責的能源部門將推動再生能源加速（太陽光電、離岸風電、地熱、小水力）、科技儲能、去碳燃氫、氫能供應鏈、碳捕捉利用封存（CCUS），製造部門推動產業自主減量、深度節能、國營事業減碳（中鋼、中油）。

內政部主責的住商部門推動淨零建築、深度節能；農業部主責的農業部門推動農業生態韌性及碳匯；環境部的主責環境部門推動資訊循環、淨零永續綠生活；交通部主責的運輸部門則是推動商用車輛電動化及無碳化、永續航空燃油（SAF）。

此外，執政團隊也推動六大創新機制，透過公私協力、政府帶頭，盼打造不遺落任何人的公正轉型。「科技創新」結合淨零科技三大重點佈局與部會減碳旗艦計畫；「金融支持」推動綠色金融3.0行動方案、綠色及轉型金融行動方案，並擴大能源技術服務業（ESCO）協助；「碳排有價」參考國際先進做法，採碳費先行，中長程規劃逐步發展總量管制下的排放交易制度。

「法規調適」針對與淨零相關的11項法律及24項法規命令；「綠領人才」除了創造綠色就業機會，也將協助受影響族群就業，預計於2030年培育八萬個綠領專業人才；「社區驅動」則結合循環經濟與地方創生、在地減碳與增匯效益等面向，盼透過公私協力實踐淨零願景。

▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

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