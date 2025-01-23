　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

翁章梁春節慰勤水上分局　致意員警、義警及民防等協勤人員

▲▼ 「114年加強重要節日安全維護工作」，縣長蒞臨水上分局慰勉員警及協勤民力辛勞 。（圖／水上分局提供）

▲「114年加強重要節日安全維護工作」嘉義縣長翁章梁前往水上分局慰勤 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114年「加強重要節日安全維護工作」自1月20日22時起至2月3日24時止為期15日，統合警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備114年加強重要節日安全維護工作。

▲▼ 「114年加強重要節日安全維護工作」，縣長蒞臨水上分局慰勉員警及協勤民力辛勞 。（圖／水上分局提供）

縣長翁章梁21日晚間率警察局局長李權哲、民政處處長楊健人、議員江佩曄、太保市市長鄭淑分、水上鄉公所課長廖建肯、義警大隊長江宗勳、守望相助大隊大隊長薛誠晃等人至水上分局聯合慰問，由於警察及協勤民力在春節期間認真服勤，全力維持地方治安、疏導交通及服務民眾，讓民眾安心過好年

翁章梁親自到分局致贈慰問品及發放蛇年紅包慰勞員警及協勤民力工作辛勞，也期勉同仁於春節連假期間，認真執勤、落實各項工作；會中縣長提及嘉義縣未來發展無限，以嘉義優先發展智慧農業、漁業、畜牧業及消費型產業，未來打造科技城，健全半導體工業鏈，共創發展嘉義，帶動整體經濟成長，經濟起飛；另20日夜間地震發生，本轄均無人員傷亡，是嘉義人的福報，讓大家平安過好年。

▲▼ 「114年加強重要節日安全維護工作」，縣長蒞臨水上分局慰勉員警及協勤民力辛勞 。（圖／水上分局提供）
另本次慰問活動由嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡協助認購嘉義市社團法人腦性麻痺協會愛心餐盒，藉此以實際行動來呼應「民眾安心」工作，期許多加協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位，落實關懷弱勢工作，讓愛溫馨滿溢社會。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
政院預算被砍沒錢請手語老師　藍委轟：違反《身障者保障法》
鈕承澤90度鞠躬！　不用科技監控原因曝
林珍羽不菸罹肺腺癌　醫示警「年輕女性增加」：3族群定期篩檢
拜飯630天！5億高中生靈位現況曝
宏達電賣XR業務　王雪紅發內部信
安心亞尾牙穿超辣！　正面3個洞「黑bra看光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災後寒冬無畏懼　台南做工行善愛心志工齊心點燃希望

台東年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

重要節日安全維護工作開跑　嘉義縣慰勤協勤人力

翁章梁春節慰勤水上分局　致意員警、義警及民防等協勤人員

朴子分局高強度實境防搶演練　提昇金融機構自我防衛能力

嘉市警二分局春節疏導　首重廟宇、傳統市場等周邊

春節5急救責任醫院醫事人員　嘉義市衛生局慰問

多元文化齊分享　移民署雲林服務站新住民嘉年華登場

偵查隊長跑步發現可疑　南警查獲鐵皮屋內「妞妞」職業賭場

年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

災後寒冬無畏懼　台南做工行善愛心志工齊心點燃希望

台東年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

重要節日安全維護工作開跑　嘉義縣慰勤協勤人力

翁章梁春節慰勤水上分局　致意員警、義警及民防等協勤人員

朴子分局高強度實境防搶演練　提昇金融機構自我防衛能力

嘉市警二分局春節疏導　首重廟宇、傳統市場等周邊

春節5急救責任醫院醫事人員　嘉義市衛生局慰問

多元文化齊分享　移民署雲林服務站新住民嘉年華登場

偵查隊長跑步發現可疑　南警查獲鐵皮屋內「妞妞」職業賭場

年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

災後寒冬無畏懼　台南做工行善愛心志工齊心點燃希望

台東年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

最高甜古裝陸劇要播了！　任嘉倫演完變一哥…CP譚松韻也爆紅

台旅會年前聯繫海旅會　盼就陸客團來台進行溝通

他吃完火鍋「突沒了呼吸心跳」！　醫曝致命原因：碰過很多

親哥結婚！妹「掏36萬幫付大聘」主桌卻沒留位　家人反應她心寒　

數發部：資安計畫預算遭砍　若無替代救濟方案不排除裁員

桃園年貨大街遭爆肉乾驚見鋼絲！害消費者被割傷　衛生局稽查

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

重要節日安全維護工作開跑　嘉義縣慰勤協勤人力

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

地方熱門新聞

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：自然劣化

森火止步、森活延續蛇年春光滿山

「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

陳亭妃出庭不姑息徐巧芯故意傷害還自豪炫耀

桃園市議會國民黨及無黨聯盟總召　交接

敏盛醫療體系50週年旺年會　為鄉親健康打拚

0121地震災損補助出爐黃偉哲指示迅速發放

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

開南大學校長交接　周守民盼優質創新治校

南警查獲鐵皮屋內「妞妞」職業賭場

新北囊括11金推獎　5農會攜侯友宜共享榮耀

台南教育局推學童「舉手過馬路」運動

更多熱門

關鍵字：

水上分局春節慰勤

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面