翁章梁春節慰勤水上分局　致意員警、義警及民防等協勤人員

▲「114年加強重要節日安全維護工作」嘉義縣長翁章梁前往水上分局慰勤 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114年「加強重要節日安全維護工作」自1月20日22時起至2月3日24時止為期15日，統合警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備114年加強重要節日安全維護工作。

縣長翁章梁21日晚間率警察局局長李權哲、民政處處長楊健人、議員江佩曄、太保市市長鄭淑分、水上鄉公所課長廖建肯、義警大隊長江宗勳、守望相助大隊大隊長薛誠晃等人至水上分局聯合慰問，由於警察及協勤民力在春節期間認真服勤，全力維持地方治安、疏導交通及服務民眾，讓民眾安心過好年

翁章梁親自到分局致贈慰問品及發放蛇年紅包慰勞員警及協勤民力工作辛勞，也期勉同仁於春節連假期間，認真執勤、落實各項工作；會中縣長提及嘉義縣未來發展無限，以嘉義優先發展智慧農業、漁業、畜牧業及消費型產業，未來打造科技城，健全半導體工業鏈，共創發展嘉義，帶動整體經濟成長，經濟起飛；另20日夜間地震發生，本轄均無人員傷亡，是嘉義人的福報，讓大家平安過好年。



另本次慰問活動由嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡協助認購嘉義市社團法人腦性麻痺協會愛心餐盒，藉此以實際行動來呼應「民眾安心」工作，期許多加協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位，落實關懷弱勢工作，讓愛溫馨滿溢社會。