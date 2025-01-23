賴清德公布憲訴法　民進黨團今提暫時處分、釋憲

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對《憲法訴訟法》，總統府於23日上午正式發布總統令，公布《憲法訴訟法》第四條、第三十條及第九十五條條文修正，並於3天內生效。民進黨團也隨即展開後續救濟行動，黨團三長及律師前往司法院遞交暫時處分、釋憲聲請書。

根據憲訴法三讀條文，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，亦即參與評議人數不得低於十人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。但由於大法官人事案未過，此法猶如癱瘓憲法法庭，引來爭議。

行政院為此日前提出覆議案，但在藍白多數聯手下被否決，立法院13日已送出覆議咨文，而憲法規定，總統10日內必須公布新法，時間點也就是23日。

民進黨團總召柯建銘22日就預告，已經準備好暫時處分、釋憲的資料，待賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，如今賴清德正式發布總統令，民進黨團也隨即行動。柯建銘今也喊話，「藍白已經無路可走」。

柯建銘表示，藍白非常離譜，封殺大法官，只剩下八個人，他們提的憲訴法要十人開會，審理違憲變九個人，邏輯顛倒，因為他犯了大錯誤，沒有辦法，就亂搞一通，破壞國家。