婆婆堅持幫付20萬月中錢！1年後竟「私下向兒討回」　理由超心寒

▲當初婆婆堅持要她去住月子中心，還說要幫忙出錢。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者施怡妏／綜合報導

對產後的媽媽來說，坐月子調養好身體，恢復體力與身材，是非常重要的，一名人妻表示，當初生完小孩後，想說在家叫月子餐吃就好，但婆婆堅持要去月子中心，還自願20萬元讓她去住，讓她非常感動，如今小孩一歲了，無意間聽到婆婆在跟老公討20萬月中的錢，而婆婆討錢的理由讓她超心寒。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，當初懷孕時，原本打算訂5萬元的月子餐在家吃就好，但婆婆堅持要住月子中心，並表示願意支付20萬元，讓她非常感動，因此對公婆格外孝順。然而，她最近無意間聽到，婆婆向丈夫討回當初支付的20萬元。

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起初人妻以為婆婆可能是因為手頭緊，但一問之下才知道，婆婆的理由竟是「不甘心當初花了20萬在媳婦身上」，讓她感到非常委屈，甚至哭了出來，還以為遇到了一位天使婆婆。她領了20萬元，請老公轉交給婆婆，由於他們還住在一起，怕之後尷尬因此沒和婆婆攤牌，「只是這個公婆，以後我就不孝順了」。

貼文曝光，網友建議直接攤牌，「應該親手把錢給婆婆，直接洗他臉」、「尷尬的要是婆婆才對，應該要讓她知道妳已經知道了，不想出錢還在那邊下指導棋，這種雙面人很討厭」、「直接講出來，不然妳會得內傷」、「直接講，有些是外表不會討，後面突然被鄰居或親戚講才會開始變調」、「直接拿給婆，這是我還給妳的，然後華麗轉身」。

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