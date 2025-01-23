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損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　米砂開罵：太無理

▲▼TRE台北國際成人展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲TRE台北國際成人展。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

AGA成人動漫&電玩展主辦人「老濕姬」米砂（Misa）爆料，收到政府公文，從今年開始，成人相關展覽，不能在政府運營或跟政府有關的場館舉辦，因為「有損國家形象，觀感不佳」，讓她很錯愕，活動都是按照法規進行，且做好相關措施，認為理由太無理，「哪個法條禁止成人展覽辦理？」

米砂昨（22）日在臉書發文，從去年11月就已得知此消息，如今收到了公文，不管是TRE、TSE、AGA、TAE，只要是成人相關展覽，都不行在政府運營或跟政府有關的場館舉辦。她聽到消息非常錯愕，也認為理由太無理，「怎麼會因為你們覺得觀感不佳就勒令禁止，如果說『違法禁止』，我還想知道是哪個法條禁止成人展覽辦理？我們都已經很配合法規並且有做好相關措施了，所以並無犯法。」

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米砂進一步解釋，AGA、TRE展覽的入場管制嚴格，未滿18歲者不得進入；攤商的展示物經過法律專家審核，活動中也未涉及違法或出格的行為，而政府附上「觀感不佳」的照片，是一名女性穿著比基尼坐在男性大腿上，米砂傻眼直呼「請問有哪個法律禁止女生坐在男生大腿上？按照這個觀感不佳的邏輯，是不是全台夜店酒店全部都關一關收一收好了？

▲▼米砂。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

▲米砂發長文開罵。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

米砂指出，此次禁令的起因，是某動漫協會向展覽場館提出檢舉，認為租借場地給這類活動不妥，甚至還向政府投訴，導致直接全部禁止。米砂對此感到不解，「我是完全不能理解為啥一個辦這麼多年，甚至我從小就參加過他們舉辦的慢化薄懶會（漫畫博覽會），要做到這種程度？況且我們連個政府補助都拿不到，也是有乖乖繳稅，所得稅和娛樂稅全部都繳好繳滿，自立自強又不跟政府拿任何好處，結果換來的就是無情禁止。」

米砂呼籲政府，應正視成人展覽的需求與合法性，並希望能與相關單位進行對話，制定更完善的規範，而非全面禁止，「政府今天禁止了成人類型的展覽，那請問這些你覺得觀感不佳的東西就會消失嗎？我是不這麼認為啦，我今天提供了一個大家放心展出也放心逛展的空間，你把它封了，那這些人也只是回去普通的展覽做而已，反正暗著來政府就當沒看到」。

▲▼《TSE台灣寫真博覽會 學服祭》展前媒體記者會。（圖／TSE提供）

▲2024《TSE台灣寫真博覽會- 學服祭。（圖／TSE提供）

對此，經濟部說明，經濟部國際貿易署並未發文，要求所屬展館不得辦理成人展等相關活動。事實上，2024 TRE台北國際成人展（8/9~8/11）、2024 TSE台灣寫真博覽會（12/27~12/29），均已在本部所屬南港展覽館辦理相關活動。2025 TRE台北國際成人展已向南港展覽館營運單位外貿協會預付場地定金，並無報載展館不得辦理成人相關展覽之情事。

經濟部表示，考量疫情解封後，出口產業相關展覽檔期需求增加，規模變大，在檔期有限、辦展需求不斷提升下，部分展覽於2025年無法安排辦理，有供不應求問題。南港展覽館等本部所轄展館，係以協助出口產業辦理國際型展覽為優先，相關展覽檔期將由展館營運單位安排與協調。

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