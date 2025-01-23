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徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」！網酸：輸不起

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

▲乃哥因違停被開單。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

記者施怡妏／綜合報導

綜藝大哥徐乃麟（乃哥）被網友直擊，因為違停跟警員在馬路邊「開戰」，原PO透露「罰單最後強勢開出，員警辛苦了」。貼文曝光，許多網友狂酸「違停還輸不起」。對此，徐乃麟透過經紀人回應，並沒有跟員警發生爭執，只是在溝通，「對就是對，錯就是錯，都是平等，藝人沒有特權。」

有網友在臉書「爆料公社二社」貼出3張照片，有2名員警正在與乃哥對話。原PO解釋，「野生乃哥違停爆氣與員警開戰，罰單最後強勢開出，員警辛苦了」，他也強調，照片中的人就是乃哥本人。

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貼文發出30分鐘，超過3千名網友點讚，留言狂酸「支持乃哥爆氣」、「違停就繳一繳吧，真小氣」、「不錄了不錄了，懂不懂敬老尊賢」、「脾氣不好還不是你們惹的」、「輸不起系列」、「這麼有錢，罰單繳不起」、「跟警察吵架真的不行」、「我年收入破千萬，但就是不想繳1200元」、「乃哥不要這樣，警察也只是公事公辦而已」。

不過也有網友指出，「沒有影片佐證不要亂帶風向啦」、「請用完整錄影片段，不然一堆只看表面，就一堆奇怪話語」。

對此，徐乃麟透過經紀人解釋，今早因為買水果要送禮，因此把車停在水果攤附近，但並未意識到該地區無法臨時停車，警察過來開單，他並沒有與其發生爭執，只是總要溝通前因後果，沒有不同意要開單，強調大家都是平等，沒有人有特權，也並不在意，認為「對就是對，錯就是錯」，接受罰單處置，也尊重警察有其職權。

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