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駕駛轉彎「確定沒人」　下秒傻眼慘罰6000元！他怒：還要請假上課

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝

▲路人突然跑步過馬路，導致原PO被慘罰6000元！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「開車真的要很小心！」一名駕駛抱怨，行經台北某大路口時，小心翼翼等待路人過馬路，殊不知加速後，突然冒出一位黑衣路人跑到斑馬線上，導致他被科技執法拍下並罰了6000元，甚至還要請假去上課，讓原PO無奈又委屈。文章曝光後，網友也紛紛大罵「有些路人真的蠻北爛的！」

一名男網友在Dcard表示，最近收到一張科技執法的6000元罰單，甚至還要請假去道安講習，讓他搖頭直呼，「開車真的要很小心！」

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當天他行駛於北市某一個大路口，準備右轉的他，非常謹慎讓路人先過斑馬線，要踩油門的時候，還左右再次確認有無路人，豈料加速後，冒出一名路人且還跑到車子前面，加上沒有路燈且對方一副全黑裝扮，因此原PO根本沒注意到有人。

原PO直呼，「當下急煞煞住了沒撞到，但前保桿已壓到斑馬線上」，因此被科技執法拍了下來。

對此，原PO感到委屈又無奈，「我開車好幾年了都沒被開過罰單，平常看到斑馬線一定減速慢行做好隨時停讓的準備，自認為是優良駕駛，結果第一張就是6000元大禮包！」

底下網友大罵，「我遇過停下來等，路人卻不過，結果我一走他就走上斑馬線...被後面檢舉」、「有些路人真的蠻北爛的」、「去年也遇過好幾次...轉彎前停下來沒行人，轉到一半突然有行人跑過去，有幾次還往我這靠著走，現在是要流行碰瓷嗎」、「不管行人還有多遠，我都停到斑馬線上完全看不到任何人才會轉過去，寧可被後車按喇叭，也不要跟自己的荷包還有時間過不去」。

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