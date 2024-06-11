為了早起買早餐　他酒駕被判關半年再罰4萬元

記者黃翊婷／綜合報導

中年男子阿輝（化名）過去有多次酒駕前科，去年7月才易科罰金執行完畢，沒想到今年4月他在家飲酒之後，隔天為了出門買早餐，又被抓包酒駕。台東地院法官日前審理之後，依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，判處阿輝有期徒刑6個月，併科罰金4萬元，前者得易科罰金，後者得易服勞役。

▲阿輝為了買早餐，開車出門被警方抓包酒駕。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿輝過去有多次酒駕前科，最近一次被法院判處有期徒刑6個月確定，去年7月易科罰金執行完畢；今年4月某日晚間9時許他在家中飲酒，隔日一早7時許開車出門買早餐，沒想到又被警方抓包酒駕。

警方當時在路邊執行例行盤查，攔下阿輝之後發現他身上散發酒氣，當場進行吐氣酒精濃度測試，測得吐氣酒精濃度值為每公升0.33毫克，因此依法將他送辦。

台東地院法官認為，阿輝明知酒後不能開車，先前也曾因酒駕被判刑，卻還是再犯，考量到他犯後已坦承犯行、酒駕目的只是為了買早餐、沒有造成交通事故等情形，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，判處他有期徒刑6個月，併科罰金4萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役40日，全案仍可上訴。

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