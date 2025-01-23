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超商新春刮刮樂大集合！抽百萬購物金、iPhone16、黃金大獎

▲超商迎接農曆春節，推出線上、線下刮刮卡。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準很多人喜歡在春節期間小試身手招好運，各大超商紛紛推出刮刮卡、線上刮刮樂，除了保底還送點數，更有機會獲得等同現金的萬元、百萬購物金，還能抽iPhone 16、iPad、黃金等大獎。想在春節試手氣，《ETtoday新聞雲》整理4大超商線上線下刮刮樂相關活動，讓消費者新年博好運！

▲▼7-11迎農曆春節，推出滿額立折、刮刮卡活動。（圖／業者提供）

▲7-11全台門市推出「時來運轉刮刮卡活動」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●門市刮刮卡

1月28日除夕當天至2月2日初五，7-11全台門市推出「時來運轉刮刮卡活動」，單筆滿288元即贈送1張「時來運轉刮刮卡」，每張卡享有三重好康。

第一重：刮出7-ELEVEN購物金、有機會直接現賺666元。

第二重：品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY系列指定飲品「買2送2」等優惠。

第三重：抽獎序號有6名幸運兒可以一人獨得「100萬OPENPOINT點數」，1點可折抵1元現金，另外還有價值百萬的10兩黃金、iPhone、AirPods Pro等獎項。

▲▼7-11迎農曆春節，推出滿額立折、刮刮卡活動。（圖／業者提供）

▲7-11在APP推出「時來運轉刮寶趣活動」。（圖／業者提供）

●線上刮刮樂

宅在家也能輕鬆玩的OPENPOINT APP「時來運轉刮寶趣活動」，即日起至2月11日，每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8888點OPENPOINT紅包、1點可折抵1元現金，也可以使用個人帳戶點數加碼玩，增加中獎機會；或是分享好友玩集滿貼紙，額外獲得加碼抽獎活動，有機會抽中iPhone 16 pro、PS5 Slim輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等3C獎。

免費點數紅包再+1！統一企業集團全新數位平台「uniopen」自1月23日至2月3日連續12天，推出「時來運轉抽紅包」活動，天天送出超過2萬個免費點數紅包。會員每天凌晨00:00起登入uniopen官網，就有機會免費隨機獲得888、88、8、1點OPENPOINT點數。

★全家

●門市刮刮卡

▲全家限量推出「新春好運呱呱卡」中獎率100%。（圖／全家提供）

全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，限量推出「新春好運呱呱卡」每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的全家購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1488元購物金。

▲▼全家春節優惠。（圖／業者提供）

▲全家春節推出線上刮刮樂。（圖／業者提供）

●線上刮刮樂

全家1月22日起會員APP開賣「春節好運刮刮樂」，每張200元，可保底獲得220元「全家紅利金」，最高可獲得400元紅利金，還加贈200點會員點數，另外還有機會抽到iPad Air11 128GB（共2名），線上刮刮樂還能轉贈給親朋好友傳達心意。

▲▼全家春節優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出哈根達斯「歡聚極致刮刮樂」活動。（圖／業者提供）

全家也合作哈根達斯品牌推出「歡聚極致刮刮樂」活動， 1月22日起開放於APP購買，每張售價168元，保底可獲得哈根達斯迷你杯或雪糕「129元系列任2件」，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件），秒變身哈根達斯富翁。此外還有優惠券、品牌週邊商品等好禮，更有1萬元全家紅利金等獎項，最高價值可翻300倍，活動結束後將再抽出一名Apple IPad Pro (256g)幸運得主。

★萊爾富

●門市抽抽樂

▲▼超商春節刮刮樂。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出「好運同樂會抽抽樂」活動。（圖／業者提供）

萊爾富即日起至2月4日期間，攜手野生喵喵怪、天竺鼠森森、伸縮自如的雞與鴨、哈囉兔兔、旋轉甜不辣5款人氣IP角色，共同推出「好運同樂會抽抽樂」活動，每張抽獎券售價50元，有機會抽中獎值超過50元的指定獨家授權商品，張張有獎、中獎機率100%，數量有限，售完為止。

幸運的民眾還有機會能抽中萬元大獎，像是內含黃金1錢的特別黃金獎「獨家創作黃金豆畫」1款（共5名，有5款，款式隨機，金價將隨國際市場價格浮動），或頭獎iPad 第10代Wi-Fi 64GB一台（共5名）、療癒兼具實用性的「多功能小食鍋」一款共20名、無線充電器300名。

●線上抽購物金

▲▼超商春節刮刮樂。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽購物金。（圖／業者提供）

萊爾富從除夕1月28日至大年初五2月2日期間，在官方臉書粉專「萊爾富超商Hi-Life」，祭出「抽開運購物金888元」活動，只要在指定活動期間，天天到萊爾富官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」點擊指定遊戲連結，就可試手氣，勁熱粉專Messenger，依照私訊指示點選「開始抽獎」進入活動頁面，點選「GO」啟動並完成轉盤遊戲，有機會抽中「開運購物金888元」（每日抽2名，共12名）。

大年初六2月3日迎開工，則推出「抽Hi café免費大杯美式咖啡1杯」活動，將抽出64名。活動的購物金與商品，在遊戲結束當下將以序號方式派送Messenger私訊對話欄，中獎者須立即存入Hi-Life VIP APP後，始可兌換。中獎者須下載Hi-Life VIP APP並完成註冊，若因個人因素導致獎品無法派發，視同放棄得獎資格，獎品序號恕不補發。

而1月28日至2月3日期間，萊爾富LINE官方帳號「Hi Life萊爾富」，也同步於除夕1月28日至大年初六開工日2月3日期間，在常駐圖文選單推出「好運88發」刮刮樂活動（共100名）。

★OKmart

▲▼超商春節刮刮樂。（圖／業者提供）

▲OKmart APP 春節期間推出「蛇來運轉」限時快閃遊戲。（圖／業者提供）

OKmart APP 春節期間推出「蛇來運轉」限時快閃遊戲，即日起至2月2日，會員每日不限次數參與，每次消耗500點OK Point，即可旋轉一次「蛇來運轉」轉盤，有機會獲得OK 福袋、OK Point「8888點、1000 點、600點」，或是莊園美式、拿鐵、極淬莊園美式、拿鐵可免費兌換。

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