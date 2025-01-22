新北上班族買刮刮樂「ChatGPT選號」中百萬　樂喊：成AI忠實信徒

▲新北中和的彩券行刮出100萬元「1200萬大吉利」刮刮樂。（示意圖／張文玠攝）

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，每到了這時候，彩券行的買氣都會攀升。新北中和一名上班族，日前購買刮刮樂，靠Chat GPT選號，結果幸運刮中「1200萬大吉利」的貳獎100萬元，讓他感嘆科技的奇妙。

據了解，中獎的彩券行位於新北市中和區「攏萊發彩券行」，中獎的是一名年輕上班族男子，過去固定每逢年節就會到店裡挑選刮刮樂，今年他靈機一動，利用現今最流行的ChatGPT協助選號，最後AI建議選擇「2號」，抱著試一試的心態，當場刮中100萬元。

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攏萊發彩券行李姓代理人描述，男子一開始不敢相信自己的眼睛，立刻和同事反覆核對，確認無誤後馬上到銀行兌獎，激動之情寫在臉上。事後特地返回彩券行分享這份喜悅，並感謝店家多年來的好運氣。他也笑稱自己現在是AI的忠實信徒，不僅得到了豐厚的獎金，也重新認識了科技的魅力。

李代理人也表示，今年年節彩券銷售明顯旺盛，能見證百萬幸運誕生感到光榮，也祝福大家都能抱回大獎，為新年增添喜氣。

事實上，許多人買彩券都會詢問ChatGPT，曾有女網友挑選1張2000元的2000萬超級紅包刮刮樂，請ChatGPT「我現在在刮刮樂，我打數字給你，你可以幫我選一個號碼嗎？」最後從14、15、17中選了15，結果中了5000元，讓她相當驚喜「結果還真的可以中！」

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