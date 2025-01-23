超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

▲ 廣告浮誇還是真實？盛香珍KING堅果開箱，巨無霸尺寸成了年節送禮新寵。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

隨著健康意識的抬頭，送禮送健康逐漸成為年節潮流，堅果禮盒則成為老少咸宜的首選。而近期盛香珍推出的「KING 系列堅果」，以巨型顆粒和高品質原料為賣點，搭配鋪天蓋地的浮誇廣告，吸引了大眾目光，號稱每一顆堅果都堪稱「堅果之王」。

▲▼隨著健康送禮成為年節潮流，盛香珍推出的「KING 系列堅果」以巨型顆粒與高品質原料掀起話題，號稱「堅果之王」。（圖／記者謝盛帆攝）

《ETtoday新聞雲》實地開箱，KING 系列堅果以「大顆粒」、「少碎屑」和「純天然」為主要賣點。拆封後可見，無論是腰果、核桃還是夏威夷豆，每一顆都顯得圓潤飽滿。想要稱作「堅果之王」絕對要與市售商品PK比較，其中盛香珍腰果的尺寸遠超市售平均，夏威夷豆直徑約2公分左右，甚至比3克拉鑽石（0.9公分）還要大，驚人的大小令人讚嘆不已。這樣的高規格選材，讓每口都能品嚐到低溫烘焙的濃郁香氣，同時保留堅果的天然風味，健康又自然。

▲▼實地開箱發現，盛香珍 KING 系列堅果以「大顆粒」、「少碎屑」為特點，腰果的尺寸遠超市售平均，夏威夷豆更達到直徑 2 公分左右。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼廣告浮誇還是真實？KING 堅果開箱，巨無霸尺寸成年節送禮首選。（圖／記者謝盛帆攝）

盛香珍 KING 系列不僅以產品品質取勝，還提供多樣化包裝以滿足消費者的不同需求。包括精緻的禮盒設計，適合年節送禮，展現健康與品味的雙重意義；實用的桶裝設計，適合家庭聚會或日常分享，提供高 CP 值的大容量堅果；以及方便攜帶的小包裝，適合忙碌生活中作為每日的健康補充。這些設計無論是送禮、家用還是個人享用，都能讓健康隨時隨地相伴。

▲▼尺寸驚人！廣告浮誇「KING堅果」開箱，盛香珍體面送禮或自用兩相宜。（圖／記者謝盛帆攝）

盛香珍 KING 系列堅果以「高品質」的策略切入市場，對比國際品牌卻保持親民價格。包裝上採用高端鋁蓋設計，呼應「堅果之王」的定位，並強調產品的自然純粹與健康理念。據了解，這次廣告拍攝特別融入自然與魔幻的沉浸式情境，從產地到家庭，傳遞產品的品質與情感價值。盛香珍以此系列廣告，不僅推廣 KING 系列，更致力於提升品牌形象，期待成為堅果市場的標竿。

盛香珍 KING 系列堅果不僅是零食，更是健康的選擇，帶動健康送禮的風潮。這份「堅」情厚禮，傳遞的不僅是心意，還有對健康生活的重視與追求。