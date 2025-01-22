在地畜牧場送暖！捐蛋1萬2千顆贈門諾助弱勢　院長：揪甘心

▲花蓮在地畜牧農場主夫婦捐贈1萬2000顆雞蛋給門諾醫院，希望藉由醫院的協助，將這份心意傳遞出去。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，花樂發畜牧農場的負責人陳勇成與黃琳蘋夫妻，回想起去年0403地震的重創，及醫護團隊在疫情中的堅守，同時深受門諾醫院長期走入偏鄉守護弱勢的精神所感動。特別捐贈1萬2000顆雞蛋，希望藉由醫院的協助，將這份心意傳遞出去，不僅為醫護和病友帶來新春的溫暖，也一起為社會盡一份心力。



門諾醫院院長莊永鑣對企業支持在地醫療的善舉深感敬佩。他表示，這次收到的上萬顆雞蛋，院方優先分送給門諾團隊服務的社區據點長輩、早療家庭、失智共照據點、部落共餐計畫、貧病弱勢家庭以及畢士大教養院等，盼能在寒冬中為更多需要幫助的人帶來溫暖與支持，讓每一份善意都發揮最大的價值。





此外，考量到壽豐分院內長期住院的住民與失智長者無法返家團圓，營養科特別以這些充滿愛心的雞蛋，為住民準備了豐富的加菜餐，讓他們感受節日的溫馨。值得一提的還有，為了感謝年節期間醫護同仁的堅守崗位，院方也貼心將部分雞蛋製成茶葉蛋，為值班的醫護同仁提供營養補給，傳遞溫暖與感謝。莊院長說：「社會上有這麼多充滿愛心的人，真的讓人感到『揪甘心』！」

花樂發畜牧場負責人陳勇成說：「好東西願與大家分享！」他表示，此次捐贈1萬2千顆新鮮雞蛋，約佔牧場1天的蛋量，他與妻子秉持「人道飼養」尊重動物福利，讓雞有好心情，自然就會下好蛋；夫妻倆常常捐蛋助人，就是希望將富含營養的雞蛋送給最需要的人。

▲門諾醫院院長莊永鑣（左）致贈感謝狀。

陳勇成表示，飼養上萬隻雞不放養室外，不讓牠吃蟲，每平方公尺只養9隻雞，室內高度3公尺多，設有雞架，不僅模仿自然環境讓雞隻自由跑動，減少不必要病菌傳染，免打抗生素。他甚至在飼料中加入靈芝、葉黃素等營養物，讓他們家的雞蛋長期熱銷，有不少死忠客戶定期訂購花蓮好蛋。陳勇成強調「花蓮、樂活、永續發展」更希望樂捐助人能拋磚引玉，讓正能量無限循環。



門諾醫院感謝花樂發畜牧農場陳勇成與黃琳蘋夫妻的善心捐贈，也期望這份愛心能帶動更多企業與個人投入關懷在地、支持弱勢的行列。透過這次雞蛋的分享，不僅讓醫護人員與病友感受到節慶的溫暖，也為社會注入滿滿的正能量。這份善意如同春節的祝福，傳遞給每一個需要的人。