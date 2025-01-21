巨大吉伊卡哇週六降臨高雄！時間、地點曝　快閃店開賣限定商品

▲陳其邁公布吉伊卡哇入港活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾紛紛期待在燈會一睹吉伊卡哇的可愛模樣。高雄市長陳其邁今天透露，1月25日將有盛大活動歡迎吉伊卡哇入港，並邀請告五人擔任活動代言人，歡迎吉友一起大集合。

高雄燈會今年找來吉伊卡哇擔任主角，隨著活動即將展開，陳其邁上午受訪時也透露，本週六1月25日下午兩點，即將歡迎吉伊卡哇入港，屆時將會有盛大的歡迎儀式，地點是在海風廣場。

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▲吉伊卡哇週六將降臨高雄愛河灣。（圖／高市府提供）

陳其邁說，這一次是由5位運動明星，包括奧運射擊國手「吳佳穎」、台鋼雄鷹金牌投手「陳柏清」、自由車粉紅小鋼炮「黃亭茵」、奧運舉重國手「高展宏」及健力國手「謝宗庭」，5位優秀的選手搭乘超跑遊艇，直接領軍吉伊卡哇入港。

此外，活動也邀請告五人擔任代言人，歡迎大朋友小朋友1月25號下午兩點來愛河灣，來迎接這一次冬日遊樂園的最佳主角。副市長李懷仁則表示，吉伊卡哇的部分，在水上和陸上都有相關的設置，尺寸絕對和黃色小鴨有一較高下的機會。

另外，市府也有規劃吉伊卡哇快閃店，並邀請正版的授權商下來，還有開發高雄的活動限量商品，周邊也有碼頭樂園、各項親子藝文表演與美食市集等，有吃又有拿，歡迎大家1月25號所有的吉友共同在愛河灣大集合。