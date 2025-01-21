　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巨大吉伊卡哇週六降臨高雄！時間、地點曝　快閃店開賣限定商品

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁公布吉伊卡哇入港活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾紛紛期待在燈會一睹吉伊卡哇的可愛模樣。高雄市長陳其邁今天透露，1月25日將有盛大活動歡迎吉伊卡哇入港，並邀請告五人擔任活動代言人，歡迎吉友一起大集合。

高雄燈會今年找來吉伊卡哇擔任主角，隨著活動即將展開，陳其邁上午受訪時也透露，本週六1月25日下午兩點，即將歡迎吉伊卡哇入港，屆時將會有盛大的歡迎儀式，地點是在海風廣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吉伊卡哇將降臨高雄愛河灣 。（圖／高市府提供）

▲吉伊卡哇週六將降臨高雄愛河灣。（圖／高市府提供）

陳其邁說，這一次是由5位運動明星，包括奧運射擊國手「吳佳穎」、台鋼雄鷹金牌投手「陳柏清」、自由車粉紅小鋼炮「黃亭茵」、奧運舉重國手「高展宏」及健力國手「謝宗庭」，5位優秀的選手搭乘超跑遊艇，直接領軍吉伊卡哇入港。

此外，活動也邀請告五人擔任代言人，歡迎大朋友小朋友1月25號下午兩點來愛河灣，來迎接這一次冬日遊樂園的最佳主角。副市長李懷仁則表示，吉伊卡哇的部分，在水上和陸上都有相關的設置，尺寸絕對和黃色小鴨有一較高下的機會。

另外，市府也有規劃吉伊卡哇快閃店，並邀請正版的授權商下來，還有開發高雄的活動限量商品，周邊也有碼頭樂園、各項親子藝文表演與美食市集等，有吃又有拿，歡迎大家1月25號所有的吉友共同在愛河灣大集合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強
快訊／空軍地勤士官長遭「吸入戰機進氣口」！
快訊／台南醫院火警！　緊急疏散51人
嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係
痛批NONO「根本不是人」！被害化妝師現身喊話法官：送他進去
川普辦公桌找到「拜登留下的信」！　信封上神秘數字涵義曝
柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免　民眾黨嗆：到底要多冷血
快訊／龍洞岩場發現一具男性骸骨
藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃
蘆洲死亡岔路再奪命！　騎士遭撞飛慘死
今狂震56起！能量還在釋放　不排除還有規模5以上餘震

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

柯建銘「地震是老天震怒」被炎上！媒體人急勸1句　網炸鍋了

到場就有獎！蛇來添福紅包三重送　總獎金20萬好運搶先GO

1日限定優惠！　學測考生「出示證明」免費看球賽

嘉義地震和921「芮氏規模只差1」　全場愣：差多了

她月領35K想換工作！「職場條件」曝光...內行勸：先做好1件事

網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得

日本地鐵「通勤1巨雷」台灣超常見！　部落客喊：會被罵死

嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

柯建銘「地震是老天震怒」被炎上！媒體人急勸1句　網炸鍋了

到場就有獎！蛇來添福紅包三重送　總獎金20萬好運搶先GO

1日限定優惠！　學測考生「出示證明」免費看球賽

嘉義地震和921「芮氏規模只差1」　全場愣：差多了

她月領35K想換工作！「職場條件」曝光...內行勸：先做好1件事

網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得

日本地鐵「通勤1巨雷」台灣超常見！　部落客喊：會被罵死

嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

台積電震後完成損害檢查　各廠區營運正常「建廠工地正常施工」

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

獨／6.4強震！高雄承億酒店「空中海嘯」畫面曝　員工嚇壞站不穩

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

具俊曄隊友妻曾想離婚！　車禍撞毀愛情：粉紅泡泡消失活在地獄

Angelababy回來了！主演新劇《相思令》空降開播…解封重返戲劇咖

快訊／清泉崗基地意外！　地勤士官長遭「戰機進氣口吸入」搶救中

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

生活熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

專家示警「梅山斷層百年周期快到」　氣象署回應了

快訊／玉井6樓宅震損疏散17人　台南楠西、嘉義大埔今停班課

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

更多熱門

相關新聞

吉伊卡哇、航海王都在富士電視台播！性朝貢風波50企業撤廣告

吉伊卡哇、航海王都在富士電視台播！性朝貢風波50企業撤廣告

日本富士電視台因爆發女主播性朝貢的指控，昨日（20）一口氣超過50家企業撤下廣告，導致電視台只能播公益廣告。而富士電視台有眾多影劇節目與動畫在播出，長壽動畫《海螺小姐》首當其衝贊助商驟減，還有《吉伊卡哇》、《航海王》、《櫻桃小丸子》都受到影響，讓粉絲憂心：「還能播嗎！」

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

高雄冬日遊樂園「25項遊樂設施」免費玩到翻！

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

防搶演練！斗六刑警扮「萌面歹徒」搶銀行

防搶演練！斗六刑警扮「萌面歹徒」搶銀行

高雄真的很會！搭捷運嗶卡聲有「吉伊卡哇」

高雄真的很會！搭捷運嗶卡聲有「吉伊卡哇」

關鍵字：

高雄燈會冬日遊樂園吉伊卡哇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面