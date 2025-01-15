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社會 社會焦點 保障人權

獨／擁10億身家「財富女神」酒駕　驚人酒測值開保時捷被抓到

記者黃宥寧、陳以昇／新北報導

酒駕不上路！擁10億身家的「財富女神」王宥忻駕駛保持捷突停在新北淡水坪頂路與小坪頂路口，警方獲報趕抵現場，發現她身上散發濃烈酒氣，經酒測值高達0.92mg/L，遠超法定標準，警詢後依法移送偵辦。士林地檢署偵結，依不能安全駕駛罪起訴，並向法院聲請簡易判決。

▲▼ 王宥忻 記者餐會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲知名網紅「財富女神」王宥忻駕駛保時捷酒駕。（資料圖／記者黃克翔攝）

去年12月6日凌晨，警方獲報有車輛停在路中央，火速抵達現場後，發現王宥忻獨自坐在車內，車輛怠速運轉，身上散發濃烈酒氣。員警隨即對其進行酒測，結果顯示酒測值高達0.92mg/L，遠超法定標準，當場逮捕，並以涉嫌公共危險罪嫌將其帶回偵辦。士林地檢署經38天偵結，本月13日依不能安全駕駛起訴，並向法院聲請簡易判決。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲擁10億身家的「財富女神」酒駕，保時捷停淡水路口。（圖／記者黃宥寧翻攝）

王宥忻以其「財富女神」形象聞名，擁有逾10億身家，平日經常在社群平台上分享奢華生活方式及理財技巧，吸引大批粉絲關注。案發當時，她駕駛保時捷名車，另有一輛特斯拉專門用來載寵物羊駝「麥可」。羊駝「麥可」作為她社群帳號的「人氣明星」，經常出現在她的貼文中，與其奢華形象相輔相成，成為網友討論的話題焦點。

據了解，王在案發後全程配合警方，態度相當良好，並對自己的行為表達深刻反省。然而，令人意外的是，事發前她曾在三合夜市與家人聚餐，並於社群平台打卡，分享溫馨時光，還鼓勵粉絲參與夜市內的貓狗領養活動。孰料，僅數小時後，卻因酒駕遭警方查獲。

對此，淡水分局強調，酒駕行為嚴重威脅公共安全，根據現行法律，最高可處2年以下有期徒刑。警方呼籲，駕駛人應堅守「酒後不開車」的原則，保障自己與他人的安全。

王宥忻透過經紀公司表示：

我深感抱歉因為一時思慮不周，導致酒後駕駛的行為引起了社會的關注與不安。我的不當行為不僅違法，也危及了公共安全，對此我深感懊悔與自責。

我完全明白酒駕是一項極其嚴重且不可接受的行為，這不僅是對自己生命的輕視，更是對他人安全的重大威脅。我深刻反省自己的過錯，並為由此給社會、家人及朋友帶來的不良影響，向大家致以最誠摯的歉意。

此事讓我更加認識到自己肩負的責任，未來我將主動參加酒駕防治課程，並加強自我約束，絕不再犯。我深知言語無法完全彌補過錯，但我會用行動來證明我的悔過與改過自新。

我衷心感謝大家對我過錯的指正，也承諾會以更加謹慎的態度面對，對此次行為所致上最深的歉意。

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