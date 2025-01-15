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盜採北投石超狂！ 男駕英系豪車捷豹上演偷石秀...3hrs狼狽落網

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林姓男子駕駛Jaguar XF前往北市北投區盜採「北投石」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區日前發生一起盜採珍稀北投石案件，林姓男子駕駛起價310萬元的捷豹中大型豪華轎車，私闖北投溪自然保留區非法採石，得手後隨即駕車逃逸。警方接獲報案後迅速展開行動，不到3小時便成功攔截並逮捕嫌犯。警訊後，依竊盜、違反文化資產保存法函送士林地檢署偵辦。

北投石是全球稀有的天然礦石，也是唯一以台灣地名命名的礦石。其發現與北投溫泉的開發密切相關，歷史與地質價值非凡。1923年，裕仁皇太子（後為昭和天皇）曾親赴北投溪勘查，為保護這一重要資產，台北市政府於2013年4月將北投溪納入《文化資產保存法》保護範圍，明令禁止任何非法採集行為。

光明派出所指出，去年12月21日中午12時56分，分局接獲民眾報案，指稱有人在北投溪內非法撿拾石頭。警方第一時間抵達現場，但嫌疑人已駕車離開，目擊者提供影像清楚記錄了嫌疑人駕駛的捷豹轎車及其特徵，警方隨後調閱沿線監視器，追蹤車輛至士林區格致路。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林男盜走4塊北投石總重約1.55公斤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方立即聯繫士林分局協助攔截，於下午2時10分成功在士林區攔下該捷豹轎車。經查，車內駕駛為林姓男子，其特徵與影像相符，警方在車內發現一個黑色背包，內裝4塊北投石（總重約1.55公斤）及一雙手套，隨即將林男逮捕，警詢後依竊盜罪及違反文化資產保存法函送士林地檢署偵辦。

北投分局提醒，北投石屬於台灣珍貴自然資產，受《文化資產保存法》保護。非法盜採者可被判處6個月以上、5年以下有期徒刑，並處以50萬至2000萬元罰金。

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