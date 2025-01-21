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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

▲▼外交部領事事務局,領務局,申辦護照,出國,新版晶片護照,網路預約申辦櫃檯,簡式護照資料表,護照換發速件處理。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部領事事務局相關預算被砍，也將影響到民眾申辦護照。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

立法院在藍白聯手下大規模刪減與凍結總預算，外交部領事事務局今年度領事事務管理預算編列約12億元，其中有1.2億遭到刪除。對此，領務局21日表示，相關經費多用於購買空白護照與印發作業，統刪預算後，僅能支應185萬本空白護照的購置費用，估計短缺15至20萬本護照，今年10月後會開始吃緊。

根據藍白這次刪減的預算，外交部領事事務局今年度領事事物管理預算，原本編列12億元，其中有1.2億遭到刪除；而這筆預算原本是用來購買空白護照與印發作業。因此，應會影響到未來護照的印製數量。

對此，領務局表示，原本推估今年要印發205萬本至209萬本左右的護照，在統刪預算後，估計只能支應185萬本空白的護照，大約會短缺15至20萬本。

領務局副局長陳尚友表示，2024年時，領務局估計核發的護照是280萬本，最後實際核發是286萬本。他評估，在預算統刪之後，今年應該在10月之後，護照就會開始吃緊。

另外，由於行政院聯合服務中心業務費也被刪減約3652萬元，是否影響中南部民眾申辦護照的便利性。陳尚友表示，建築物的營運是否會有問題，他們還在評估當中；他表示，各辦事處基本的電費、水費等工作營運費用，每個辦事處評估會需要幾百萬預算，被統刪領務局會優先儘量撐住。

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外交部領事事務預算護照刪減

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