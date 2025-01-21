花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

▲▼花蓮警啓動春安任務，針對市區易塞路段加強疏導管制。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「114年加強重要節日安全維護工作」自1月20日22時起至2月3日24時止，為期15日，花蓮縣警察局及各協勤民力，將全天24小時受理民眾報案及提供服務，強化橫向聯繫及相互支援，並加強春節期間景點交通疏導，透過各項便民措施及結合協勤民力提供優質服務，期能讓民眾安穩、便捷及祥和歡度新年。

年節將屆，春節慶祝活動如火如荼展開，年貨大街、大型百貨、量販店、賣（商）場、餐飲業、彩券行等地人潮熱絡，民眾前往各金融機構辦理匯款及提領現鈔等狀況將達顛峰，交易金額也較為龐大，容易成為歹徒覬覦目標，花蓮縣警察局春節期間提供保護存提款安全服務，若有需求可撥打110或是與花蓮縣各警察分局、分駐（派出）所提出申請，若遇詐騙案件，應立即報警或撥打165反詐騙專線，切勿輕易提供個資或匯款轉帳，以保障自身財產安全。

為使該項工作推展順利，建立團隊共識，加強犯罪預防、偵查並重工作，維持交通順暢及迅速回應民眾需求，縣警局於1月10日（星期五）在該局親民堂實施任務講習。

▲縣警局日前在該局親民堂實施任務講習。

警察局長陳百祿表示，今年加強重要節日安全維護工作配合當前治安狀況，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸，在「治安平穩」方面，各轄區分局提升巡邏警力密度，並與轄區金融機構建立互助聯防機制及保護民眾存（提）款安全，同時強化取締賭博作為，淨化過年治安；「交通順暢」方面，採機動、彈性與即時交通疏導，於本縣重要交通樞紐及高事故路段，加強稽查及防制作為，保障行人安全、降低事故肇事率；「民眾安心」方面，將要求所屬以同理心與熱忱回應民眾需求，積極投入與治安、交通有關之具體服務，增進良好警民關係。

警察局各個單位另將協同所屬分局結合義警（交）、民防、巡守隊等協勤民力資源，共同維護轄區治安，加強轄內超商維安工作並機動派遣民力協勤，落實花蓮市中正、中山、中華路金三角商圈、東大門夜市等9處易壅塞路段（區域）與大禹嶺、合歡山等20處觀光景點及風景遊憩區等交通疏導管制工作，同時加強取締酒後駕車等交通違規，保障民眾居住與交通安全，讓民眾安心、快樂過好年。